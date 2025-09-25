Locuri de muncă vacante în mai multe ţări europene, prin reţeaua Eures România / Contractele de muncă pot avea durată determinată sau pot fi permanente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul Eures România, 242 de locuri de muncă, cele mai multe în Germania, Finlanda şi Norvegia, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, din numărul total de posturi vacante, 79 sunt disponibile în Norvegia pentru izolator, educatoare/educator, zugrav-tencuitor, sudor MAG, electrician, lucrător ajutor la prelucrarea metalelor, operator stivuitor, lucrător în producţie – procesare produse din carne, iar 51 în Finlanda pentru montator de ţevi în şantier naval, sudor, muncitor la demolări, maşinist, operator, muncitor prefabricate elemente beton.

De asemenea, în Norvegia sunt 50 de posturi disponibile în producţie, industria piscicolă, în Slovenia sunt 22 pentru şofer de camion, finisor faţade exterioare clădiri, sudor, lucrător asamblare auto, în Italia sunt 15 pentru şofer autobuz, în Polonia sunt 11 pentru tehnician mecanic (locul de muncă este în Olpe – Germania, lucrător în depozit), în Austria sunt disponibile 8 locuri de muncă pentru operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator, mecanic auto), iar în Olanda 6 locuri pentru culegător de pere.

Potrivit sursei citate, contractele de muncă pot avea durată determinată sau pot fi permanente.

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză.

Persoanele cu domiciliul în Capitală se pot adresa consilierului Eures din cadrul AMOFM Bucureşti sau pot vizualiza detaliile locurilor disponibile pe site-ul Agenţiei, la secţiunea Eures.