Liverpool, tot mai aproape să piardă jucători importanți odată cu startul transferurilor de iarnă

Mercato-ul de iarnă începe pe 1 ianuarie, iar mulți dintre jucătorii de top ai celor de la Liverpool sunt vizați de cluburi importante, fiind în ultimele șase luni de contract. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold și Virgil van Dijk pot semna începând cu noul an contractul cu viitoarea echipă, urmând să intre în colectivul acesteia din iulie 2025.

Salah rămâne ținta numărul unu pentru orice club de top. Cu 17 goluri și 13 pase decisive, egipteanul este în atenția tuturor echipelor mari, inclusiv a celor din Arabia Saudită sau din Statele Unite.

După victoria cu 5-0 a lui Liverpool pe terenul celor de la West Ham, Salah a declarat că negocierile nu merg așa cum s-ar aștepta fanii „cormoranilor”. „Nu, suntem departe de asta [contract] și nu vreau să spun nimic în mass-media. Singurul lucru la care mă gândesc este că vreau ca Liverpool să câștige campionatul și vreau să particip la acest lucru. Voi face tot posibilul pentru ca echipa să câștige trofeul. Există alte câteva echipe care ne ajung din urmă și trebuie să rămânem concentrați și modești.”

