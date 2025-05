Liverpool, aproape să dea lovitura – Starul german Florian Wirtz, gata să semneze cu formația din Mersey

Florian Wirtz a informat clubul Bayer Leverkusen despre dorința sa de a pleca la Liverpool în această vară, după ce formația din Mersey a ajuns la un acord cu jucătorul și este foarte aproape să se înțeleagă și cu vicecampioana din Bundesliga, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano.

🚨💣 Florian Wirtz has informed Bayer Leverkusen of his desire to join Liverpool.

The contract agreement is done, sealed as Wirtz only wants Liverpool move.

Club to club talks already underway as revealed earlier, #LFC are confident to get the deal DONE SOON. Not a long saga. pic.twitter.com/1NM6MIVtnj

