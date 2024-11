Liverpool, aproape de a-și pierde gratis vedeta: „Sunt dezamăgit de situație”

Mo Salah este deja un caz pentru Liverpool, preferatul fanilor de pe Anfield precizând recent că este mai aproape de o plecare de la liderul din Premier League decât de o prelungire a înțelegerii cu „Cormoranii”.

Salah a marcat de două ori pentru Liverpool în recentul meci cu Southampton, victorie cu 3-2 în deplasare, iar la finalul duelului s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că nu a primit încă vreo ofertă de prelungire a contractului care expiră în vara anului viitor.

„Încă nu am primit o ofertă de contract şi intrăm în decembrie. Sunt mai aproape să plec decât să rămân. Bineînţeles că sunt dezamăgit de situaţie.

Iubesc fanii şi clubul, dar nu depinde de mine. Pentru moment, mă concentrez pe sezonul în curs pentru a câştiga Premier League şi, sper, şi Liga Campionilor” – Mo Salah, pentru NBC Sports, citat de Gazzetta dello Sport.

Până la acest punct al sezonului, Mo Salah a marcat de zece ori în cele 12 meciuri bifate pentru Liverpool.

În vârstă de 32 de ani, Salah a semnat cu Liverpool în 2017. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru El Mokawloon, FC Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma și Liverpool. În total, echipele la care a jucat au plătit €81 de milioane pentru el.

În acest moment, egipteanul are o cotă de piață de €55 de milioane, iar cel mai mult a valorat €150 de milioane în mai 2018.

🚨❗️ Mo Salah: “Disappointed? Yes, I’m disappointed. Of course I’m disappointed with the situation”.

“I have not seen any sort of proposal from Liverpool so far”. pic.twitter.com/hTUuvUEqOs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024