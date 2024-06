LIVE România – Belgia 0-1 (Repriza I) / Gol rapid marcat de diavolii roșii

România joacă de la ora 22.00 la Koln cu calificarea pe masă în optimile Euro 2024 la fotbal împotriva unei Belgii vulnerabile, dar încă redutabile sub bagheta Kevin De Bruyne. Urmărește LIVEXT pe G4Media și în transmisie directă la Pro TV meciul România – Belgia:

Min 25: Pe tot stadionul se aud suporterii românii cântând ”Pe ei, pe ei, pe mama lor”. Eleganța aparte a peluzei…

Min 24: O fază caraghioasă în careul Belgiei, cu jucători din ambele echipe căzuți ca spicele la o minge bâlbâită de Mihăilă

Min 23: Ce fază frumoasă au creat în 2 metri Lukaku și Doku în careul lui NIță, pase cu călcâiul și din prima, noroc că i-a încurcat Rațiu și a degajat

Min 21: Primul șut sănătos al României – Mihăilă de la 20 de metri, mult peste poartă

Min 20: Lovitură liberă pentru România după ce Tielemans l-a tamponat violent pe Răzvan Marin la 20 de metri, lateral dreapta. A ieșit doar un corner din ea

Min 19: Ce ocazie extraordinară a Belgiei: De Bruyne a driblat jumătate din echipa României și i-a pus mingea pe tavă lui Lukebakio, noroc mare cu un reflex providențial al lui Niță. Uf, am scăpat ieftin de Tintin și geniul lui

Min 18: Încă un raid armat al belgienilor în cartierul lui Florin Niță, soldat de data asta fără victime

Min 16: Și un semn încurajator: firavul Drăguș (în comparație cu buldozerul Lukaku) se bate până în ultima secundă pentru o minge oricum pierdută. E genul de gest aparent inutil, dar gustat de suporteri și important pentru coechipierii care înțeleg că trebuie să pună și ei osul la bătaie pentru fiecare fărâmă de speranță

Min 14: Corner pentru Belgia după intervenția lui Bancu, din fericire mingea a fost trimisă în porumb

Min 13: Spre deosebire de ucraineni, Belgia intră mult mai ușor în careul României. Așa se întâmplă la ocazia enormă a lui Lukaku, blocat in extremis la 7 metri de poartă de NIcușor Bancu în fața unui gol ca și făcut

Min 11: Belgia e în control acum, dictează ritmul și viteza tangoului de pe verdele impecabil

Min 8: Românii încearcă acum să calmeze puțin jocul, să absoarbă corect șocul golului primit și să refacă din mers tactica. Acesta e un test mare pentru Iordănescu. Dacă reușește să recompună puzzle-ul tactic sub o astfel de presiune înseamnă că e un antrenor de nivel internațional

Min 6: Golul atât de rapid al Belgiei a dat peste cap planurile lui Iordănescu, care nu se mai poate baza acum doar pe contraatacuri pentru că are nevoie de egalare. Asta înseamnă că românii trebuie să atace mai mult, ceea ce va determina probabil distanțarea liniilor și apariția de spații pentru rapizii belgieni

Min 4: România a ieșit rapid la joc și are o ocazie enormă, cap Drăgușin sub bară, dar portarul belgian a scos cu un reflex uimitor. Hai că se poate, hai cu egalarea!

Min 2: Gol Belgia! Gol rapid marcat de Youri Tielemans. Exact ce intuiam: Belgia a început ca din tun, Lukaku a protejat perfect o minge și i-a pasat lui Tielemans, care a marcat cu un șut plasat de la 18 metri

Min 1: A început meciul!

Ora 21.58: Meciul stă să înceapă. Stadionul e un cazan încins în care fierb laolaltă diavolii roșii și românii galbeni. Hai România!

Ora 21.56: În tribuna stadionului din Koln sunt pe de o parte membri ai familiei regale belgiene, pe de altă parte membri ai dinastiei PSD-iste precum Sorin Grindeanu și Valsile Dâncu

Ora 21.55: A început imnul României. Ce contrast interesant între chica albastră a lui Rațiu, tricoul său galben și tribuna roșie din spate. Spectacolul e asigurat pe stadion măcar din punct de vedere estetic

Ora 21.51: Vor redeveni belgienii ”Diavolii roșii”, așa cum le e supranumele? La cât de montat l-am văzut pe buldozerul Lukaku, sunt convins că vor începe ca din tun meciul, deciși să ia rapid avantaj și să pună presiune pe Stanciu & co. Sper ca Drăgușin și Burcă, cei doi gardieni în pantaloni scurți ai porții, să îl țină bine sub control toate cele 90 plus de minute.

Ora 21.47: Ce schimbare radicală pentru această țară, abia ieșită acum 3 decenii dintr-un regim comunist sinonim cu pauperizarea extremă a majorității locuitorilor: cine și-ar fi imaginat atunci că românii vor avea un nivel de trai suficient de ridicat pentru a umple marile stadioane ale Europei la meciurile naționalei?

Ora 21.45: Zidul Galben domină sonor și color stadionul din Koln. Românii sunt superiori belgienilor și ca număr de oameni, și ca decibeli, după cum relatează site-ul oficial UEFA

Ora 21.37: Îl văd pe De Bruyne la încălzire, cu alura lui de Tintin – mai degrabă adolescent studios decât vedetă de clasă mondială. Ce jucător inteligent, ce știință a jocului are flamandul format la Gent și transformat de Guardiola la Man City în cel mai influent conducător de joc al momentului. El e principalul pericol pentru defensiva masivă a României: știe să desfacă jocul cu pase filtrante, simte fiecare spațiu liber prin care se poate strecuta un coechipier pentru a aduce pericolul la poarta lui Niță

Ora 21.32: Singura schimbare în echipa României față de meciul cu Belgia e Valentin Mihăilă, intrat în locul lui Florinel Coman. Mihăilă e unul dintre cei mai rapizi fotbaliști români. Sperăm ca viteza lui pe contraatacurile ”trade mark” ale României să-i provoace o ușoară otită fundașului care îl va marca 🙂

Ora 21.31: Cel puțin 20.000 de români pe stadion acum, potrivit unui corespondent G4Media. Vezi mai jos imagini impresionante cu fanii în galben pe stadion și în centrul orașului:

Ora 21.25: Mii de fani români au luat cu asalt stadionul din Koln, formând deja celebrul Zid Galben care a impresionat la meciul cu Ucraina, câștigat luni cu 3-0 de tricolori Ora 21.20: Iată cele două echipe de start, potrivit UEFA: România: Niță, Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Man, Drăguș, Mihăilă Antrenor: Edi Iordănescu Belgia: Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Onana Tielemans, De Bruyne – Doku, Lukebakio, Lukaku

Antrenor: Domenico Tedesco