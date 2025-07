LIVE Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai PNL / Dan Motreanu, secretar general al PNL / Ciprian Dobre, șeful Comisiei de Arbitraj / Ilie Bolojan, singurul candidat, ales șef PNL / Nicușor Dan, prezent la congresul extraordinar

Congresul extraordinar al PNL se reuneşte, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 11:00, pentru alegerea noii conduceri a partidului, în prezenţa a 1.200 de delegaţi. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia partidului, în timp ce cele patru locuri de prim-vicepreședinți sunt disputate de 10 candidați. G4Media vă prezintă livetext cele mai importante evenimente.

UPDATE 17:13 PNL și-a anunțat noii vicepreședinți: Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc.

UPDATE 16:26 Europarlamentarul Dan Motreanu va fi viitorul secretar general al PNL, conform surselor G4Media, iar președintele Curții de Arbitraj va fi Ciprian Dobre conform surselor citate.

Ora 13:22 A început votul pentru funcțiile de conducere din cadrul Partidului Național Liberal, care va dura aproximativ două ore.

Ora 12:55 Ilie Bolojan, singurul candidat pentru funcția de președinte al PNL:

Sunt singurul candidat într-un context special, pe care îl știți. Trebuie să vă spun și câteva lucruri personale, cât și câteva lucruri în calitate de viitor președinte PNL. Ținând seama de istoria partidului nostru și de ce a făcut el pentru construcția României moderne, e o poziție onorantă, dar și de mare responsabilitate. Sunt gata să fac tot ce ține de mine ca PNL să fie similar cu modernizarea României.

De unde plecăm: Suntem la sfârșitul unui ciclu istoric. Din 2014 au trecut 10 ani de când partidul nostru a aderat la PPE, cea mai importantă familie politică. Știți cum am terminat alegerile, nu am obținut rezultatele pe care ni le-am dorit, ca urmare a greșelilor făcute în timp.

Suntem astăzi într-unul dintre momentele importante a existenței PNL după 1989.

Avem varianta să ne mulțumim cu supraviețuirea politică, pe care eu nu o susțin, sau ne putem reinventa, ca să fim un factor de modernizare pentru țara noastră.

PNL a demonstrat de-a lungul timpului că nu fuge de răspundere, dar la centru mai este de făcut mult.

Am uitat de valorile și principiile noastre, de identitatea noastră. Am neglijat electoratul tânăr și dinamic, cu profesii liberale, dar și pe românii din străinătate.

Am renunțat să mai fim un partid de viziune, și ne-am limitat să fim un partid de structuri. Știți cum ne-am bazat pe primari, dar trebuie să aibă combustibil pentru asta.

Dacă suntem onești, trebuie să ne asumăm aceste neajunsuri.

Suntem la un început de drum și avem 2 obiective politice majore: O bună guvernare, prima responsabilitate, cu respect pentru cetățeni, pe termen scurt să reechilibreze țara, iar pe termen mediu să creeze condiții pentru dezvoltare. Pe plan intern și politic, trebuie să reconstruim dreapta românească democratică în jurul PNL.

PNL este partidul dreptei democratice autentice.

Vocația național-conservatoare a PNL este una democratică, prooccidentală și antiizolaționistă.

PNL trebuie să-și recâștige atractivitatea în marile orașe și în rândul tinerilor. PNL trebuie să se reseteze total și în abordarea privitoare la comunicare. Trebuie să schimbăm total abordarea în ceea ce privește diaspora, pentru a-i recâștiga încrederea.

Trebuie să aducem oameni noi, valoroși în partid.

Voi avea ca țintă prioritară reducerea risipei și voi face tot ceea ce este posibil pentru a elimina nedreptățile (privind guvernarea, n.red.)

PNL poate redeveni partidul relevant al dreptei românești doar dacă facem ceea ce spunem, doar dacă acțiunile la guvernare vor fi congruente cu valorile, doar dacă vom spune adevărul oamenilor.

Un partid se legitimează și prin adversarii pe care și-i definește. Eu cred că avem niște tare mari în societate. Să obții o diplomă fără să înveți, să câștigi în mod nemeritat fără să muncești, să ocupi o funcție fără să ai nicio performanță în spate, iar în plan politic să promiți lucruri fără niciun fundament. Dacă aceștia vor fi adversarii PNL, sunt convins că ni-i i-am definit bine și vom putea performa în anii următori.

Noi nu promitem miracole. Ceea ce trebuie să le promitem românilor este muncă și responsabilitate. Nu trebuie să vindem iluzii, ci să oferim direcții clare dacă vrem să ne fie mai bine.

Cred în PNL, cred în forța noastră, cred în România respectată oriunde în lume. Dumnezeu să ne ajute!

Ora 12:30 PSD, întrebat de jurnaliști de ce niciun lider al partidului nu este prezent la Congresul PNL la care au primit invitații toate partidele din coaliție:

PSD este parte a Coaliției de guvernare, într-un context dificil pentru români.

⁠PSD îşi menține atât identitatea de unic partid de stânga, cât şi viziunea politică, care sunt diferite de partidele de dreapta.

⁠PSD consideră Congresul PNL un eveniment politic, strict cu mize politice pentru membrii săi.

⁠Reamintim că PSD şi PNL sunt şi membrii unor familii politice diferite. Prin urmare, menținem o separare clară între colaborarea la nivel guvernamental şi cea politică.

Ora: 12:11 Urmează discursurile celor 10 candidați care se luptă pentru cele patru poziții de prim-vicepreședinți ai PNL: Valeriu Iftime, Adrian Veştea, Florin Roman, Alin Tişe, Nicoleta Pauliuc, Ioan Popa, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, Mircea Minea şi Cătălin Predoiu. Moderatorul subliniază că fiecare trebuie să se încadreze în 3 minute de discurs.

Ora 12:00 Dan Motreanu prezintă documentul programatic al Partidului Național Liberal.

Ora 11:52 Vicepreședinții regionali ai PNL și membrii Biroului Executiv al PNL aleși în regiunile de dezvoltare au fost aleși cu unanimitate. Aceștia sunt:

N-E – Alexandru Muraru, PNL Iași

S-E – Alexandru Popa, PNL Brăila

S-Muntenia – Toma Petcu, PNL Giurgiu

S-V Oltenia – Gigel Știrbu, PNL Olt

Vest – Gheorghe Falcă, PNL Arad

N-V – Florin Birta, PNL Oradea

Centru – Ion Dumitrel, PNL Alba

București-Ilfov – Hubert Thuma, PNL Ilfov

Ora 11:48 Modificările Statutului PNL au fost adoptate cu un vot împotrivă și două abțineri.

Ora 11:44 Se trece la ratificarea propunerilor de modificare a Statutului Partidului Național Liberal.

Ora 11:42 Partea în care invitații din afara partidului au ținut alocuțiuni s-a încheiat, președintele Nicușor Dan iese din sală. De remarcat că niciun membru PSD, parteneri de coaliție în Guvernul Bolojan, nu a vorbit la eveniment.

Ora 11:40 Manfred Weber, președintele PPE, familia politică din care face parte și PNL, a transmis un mesaj video înregistrat.

Ora 11:33 Liderul grupului parlamentar al minorităților din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian se adresează audienței.

Ora 11.28 Pe scenă urcă Botond Csoma, liderul deputaților UDMR: „Vă transmit un salut din partea UDMR. Congresul unui partid politic reprezintă și un moment de retrospectivă și analiză, mai ales după un an și jumătate de campanie electorală permanentă și dificilă. Relația dintre UDMR și PNL este una complexă. Au fost momente foarte bune, dar au fost și unele tensionate. În unele județe din Ardeal avem o colaborare impecabilă pe plan local, dar există și județe unde ne găsim în tabere adverse, dar asta e viața politică. Suntem într-un moment de cumpănă pentru România. Dincolo de diferențele noastre politice suntem într-o guvernare care are responsabilitatea să reducă deficitul bugetar, să repare finanțele țării”.

Ora 11:21 A luat cuvântul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din partea USR: „Suntem într-un punct din care începem să reconstruim încrederea în instituții, pentru că o democrație nu poate funcționa fără instituții puternice (…) Trebuie să facem lucrurile cu curaj, să așezăm ordinea socială pe principii corecte (…) Îi mulțumesc domnului premier că a avut curajul să împingă niște decizii care până acum ar fi fost imposibile. E nevoie de această muncă, de această dedicare, și le mulțumesc tuturor. Trebuie să uităm de culorile politice. Trebuie să ne uităm că sunt două blocuri mari: unul în direcția proeuropeanăm și proeuroatlantică și unul care contestă această direcție”.

Ora 11:16 Pe scenă urcă Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova: „Vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-ați dat constant Republicii Moldova, lucrul ăsta este de menționat, pentru că ajutorul României nu s-a oprit niciodată. Cu ajutorul dumneavostră o să învingem și o să dăm Republicii Moldova o perspectivă clară proeuropeană (…) Noi în Moldova suntem foarte atenți la ce se întâmplă în România, de felul în care merg lucrurile în România depinde și cum merg lucrurile la Chișinău. Noi înțelegem prin ce etape trece Romania, nu sunt etape simple. Una este să ai un mandat și sa te uiți cum trece. Eu va doresc succes. Deciziile sunt necesare dar dureroase”.

Ora 11:11 Nicușor Dan a luat cuvântul: „E o onoare pentru mine să fiu azi cu dumneavoastră. Vreau să vă mulumesc, România a trecut printr-un moment dificil, PNL a mers în direcția corectă. În cei 35 de ani de la revoluție PNL a făcut greșeli, însă sunt două lucruri foarte importante pe care le-a făcut: În momentele importante a ținut direcția corectăm pentru România, doi, și-a asumat decizii grele în momente grele. Acesta este un astfel de moment. Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate, pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta. Sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile astea. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine, deci România are viitor și într-un timp tangibil. Vă doresc un congres reușit și vă asigur că veți avea în mine un partener.”

Ora 11:08 A început congresul extraordinar al PNL, Adrian Veștea citește ordinea de zi.

Ora 11:05 Nicușor Dan a zis că PNL este un partid cu care a colaborat, a primit invitația la congres și a venit. La celelalte întrebări adresate de jurnaliști a spus că va răspunde la conferința de luni, de la ora 10:00

Ora 11:02 Președintele Nicușor a ajuns la Palatul Parlamentului și va participa la congresul PNL.

Ora 10:37 Prim-vicepreşedintele interimar al PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că un vot de încredere din partea partidului, în cazul în care va fi ales prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal la congresul de sâmbătă, este important şi a precizat că acesta i se pare un pas esenţial spre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, transmite News.ro.

Ora 10:31 Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, face declarații în fața jurnaliștilor: „Din nefericire viața bate filmul. Toate guvernele după 2012 sunt responsabile că am ajuns să vorbim de măsurile pe care le-am luat acum 15 ani. Dacă se păstrau atunci, România era în altă ligă și nu ar fi pierdut 15 ani de dezvoltare. Patinăm și ne mirăm de ce alții sunt atât de în față”.

Ora 10:20 Delegații PNL au început să ajungă la Palatul Parlamentului.

Potrivit PNL, pentru funcţia de preşedinte al partidului şi-a depus candidatura Ilie Bolojan, în prezent preşedinte interimar al formaţiunii şi premier. Pentru poziţiile de prim-vicepreşedinţi s-au înscris zece candidaţi, respectiv Valeriu Iftime, Adrian Veştea, Florin Roman, Alin Tişe, Nicoleta Pauliuc, Ioan Popa, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, Mircea Minea şi Cătălin Predoiu, transmite Agerpres.

Pentru conducerea Curţii de Arbitraj candidează Costică Lupuşoru, Daniel Buda şi Ciprian Dobre, iar pentru preşedinţia Comisiei Naţionale de Revizie şi Cenzori a fost depusă candidatura lui Virgil Guran.

Votul va fi secret pentru funcţiile de preşedinte al partidului, prim-vicepreşedinţi, preşedinte al Curţii de Arbitraj şi preşedinte al Comisiei Naţionale de Revizie şi Cenzori.

Tot în cadrul Congresului va avea loc şi validarea vicepreşedinţilor regionali, care vor deveni membri ai Biroului Executiv Naţional. În acest caz, votul va fi deschis. Candidaţii propuşi pentru validare sunt: Alexandru Muraru pentru regiunea Nord-Est, Alexandru Popa pentru Sud-Est, Toma Petcu pentru Sud-Muntenia, Gigel Ştirbu pentru Sud-Vest Oltenia, Gheorghe Falcă pentru Vest, Florin Birta pentru Nord-Vest, Ion Dumitrel pentru Centru şi Hubert Thuma pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

Congresul extraordinar al PNL a fost convocat de Consiliul Naţional al partidului care a avut loc pe 28 iunie. Consiliul Naţional al PNL a aprobat la acel moment modificarea statutului partidului. Astfel, mandatul conducerii PNL ar urma să fie redus la doi ani. Printre modificări se numără şi descentralizarea deciziei în alegerea reprezentanţilor în formele de conducere ale partidului, recompensarea performanţei politice şi administrative, responsabilitatea în gestionarea funcţiilor de conducere în partid, eliminarea moţiunii ca element definitoriu al candidaturii pentru funcţia de preşedinte al PNL.

„Biroul Politic Naţional propune o nouă modalitate de alegere a preşedintelui PNL, o competiţie personalizată, urmând ca programul politic să fie adoptat de Congres, ca o reunire a tuturor ideilor doctrinare din partid”, a precizat, pe 28 iunie, preşedintele Comisiei de Statut, Gabriel Andronache.

El a menţionat că PNL va avea „structuri politice mai suple”, păstrându-se cele patru trepte de decizie la nivel central din vechiul statut – Congres, Consiliu Naţional, Birou Politic Naţional şi Birou Executiv.

Biroul Executiv este format din preşedinte, patru prim-vicepreşedinţi, secretar general, 19 reprezentanţi regionali, dintre care opt vicepreşedinţi, aleşi conform unui regulament aprobat de Biroul Politic Naţional şi validaţi de Congres. Preşedintele şi cei patru prim-vicepreşedinţii vor fi aleşi direct în cadrul Congresului, iar secretarul general va fi propus ulterior Congresului de către preşedintele partidului şi aprobat în Biroul Politic Naţional.

„Ulterior Congresului, la propunerea preşedintelui PNL, se cooptează două personalităţi publice cu derogare de vechime în structura Biroului Executiv. În total, 27 de membri, o reducere cu aproximativ 50% a structurii actuale a Biroului Executiv. (…) O altă modificare importantă – Biroul Politic Naţional format doar din membrii BEx şi preşedinţii organizaţiilor judeţene, urmând ca ceilalţi membri actuali ai Biroului Politic Naţional să aibă statut de invitat. Organizaţiile care nu au performat în alegerile locale sau parlamentare, ultimele zece dintre acestea, îşi vor depune mandatul şi se numesc, prin decizia Biroului Politic Naţional, conduceri interimare care să restructureze activitatea acestor filiale”, a adăugat Gabriel Andronache.