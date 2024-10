LIVE Liderul Hezbollah ar fi fost de acord cu o încetare a focului cu câteva zile înainte de asasinare / 5 morți într-un atac aerian asupra centrului Beirutului, prima lovitură israeliană în apropiere de parlamentul libanez

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri din centrul Beirutului, au declarat oficiali libanezi. Ministrul libanez de Externe susține că liderul Hezbollah ar fi fost de acord cu încetarea focului cu câteva zile înainte de atacul israelian în care Hassan Nasrallah a fost ucis.

Urmărește LIVE-ul G4Media cu cele mai recente evoluții ale tensiunilor din Orientul Mijlociu (joi, 3 octombrie 2024):

UPDATE 08:56 Liderul Hezbollah a fost de acord cu încetarea focului cu câteva zile înainte de asasinare, susține ministrul libanez de Externe

Ministrul libanez de externe susține că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost de acord cu o încetare a focului de 21 de zile impusă de SUA și Franța cu doar câteva zile înainte de a fi ucis de Israel într-un atac masiv asupra Beirutului, relatează The Guardian.

„El [Nasrallah] a fost de acord, a fost de acord”, i-a spus Abdallah Bou Habib lui Christiane Amanpour într-un interviu la CNN difuzat miercuri.

„Am fost complet de acord. Libanul a fost de acord cu o încetare a focului, dar consultându-se cu Hezbollah. Președintele [Camerei Reprezentanților libaneze], dl Nabih Berri, s-a consultat cu Hezbollah și i-am informat pe americani și pe francezi ce s-a întâmplat. Și ei ne-au spus că [prim-ministru israelian Benjamin] Netanyahu a fost, de asemenea, de acord cu declarația care a fost emisă de ambii președinți [Biden și Macron]”, a continuat el.

Habib a declarat că Amos Hochstein, consilierul principal al Casei Albe, urma să meargă în Liban pentru a negocia încetarea focului.

„Ei ne-au spus că Netanyahu a fost de acord cu acest lucru și astfel am obținut și acordul Hezbollah cu privire la acest lucru și știți ce s-a întâmplat de atunci”, a mai afirmat el.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, ar fi declarat duminică că Iranul s-a abținut de la represalii pentru asasinarea de către Israel a liderului Hamas Ismail Haniyeh la Teheran din cauza promisiunilor „complet false” ale SUA și ale Europei că o încetare a focului în Gaza este iminentă.

„Acordarea de mai mult timp acestor criminali nu va face decât să îi încurajeze să comită și mai multe atrocități”, a declarat el la o reuniune a cabinetului, potrivit agenției de presă turce Anadolu.

Știrea inițială

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri din centrul Beirutului, au declarat oficiali libanezi.

Blocul cu mai multe etaje din Bachoura adăpostea un centru de sănătate afiliat Hezbollah, despre care armata israeliană a declarat că a fost lovit într-un atac de „precizie”, relatează BBC.

Aceasta este prima lovitură israeliană în apropiere de centrul Beirutului – la doar câțiva metri de parlamentul libanez. Alte cinci atacuri aeriene au avut loc în cursul nopții împotriva unor ținte din suburbia Dahieh din sud.

