LIVE Ilie Bolojan: Avem o criză bugetară și cu cât luăm măsuri mai repede, cu atât evităm o criză economică / Să evităm un acord cu FMI, ar însemna că suntem cu spatele la zid

Urmărește LIVE conferința de presă susținută de președintele interimar Ilie Bolojan la Cotroceni:

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este o conferință de presă de bilanț, la finalul mandatului interimar

Am preluat mandatul cu o autoritate scăzută, pentru că nu aveam voturile cetățenilor. Am preluat mandatul în condiții de turbulențe în politica internațională, cu dialogul inconstant SUA-UE, tarife, războiul din Ucraina, dar și pe fondul campaniei electorale

Două domenii au fost importante: politica externă și de apărare. Împreună cu colegii mei am vrut ancorarea pe doi piloni: apartenența la UE – adică prosperitate, valori, fonduri europene, dezvoltare, și apartenența la NATO și relația cu SUA

Toate întâlnirile bilaterale, summituri, poziționările internaționale au avut în vedere acești doi piloni. Am avut abordări clare pe toate domeniile

Tot ce am făcut a fost pentru ca România să aibă imaginea unei țări predictibile, pe care te poți baza. Am vizat întărirea industriei de apărare, integrarea sa în industria europeană, atragerea de fonduri UE.

O altă direcție importantă a fost cea legată de stabilitatea politică internă. Colaborarea cu guvernul a fost o prioritate, pentru că în condiții de deficit bugetar mare, instabilitatea politică înseamnă complicații și mai mari. Mulțumesc guvernului, fostului premier Marcel Ciolacu, tuturor miniștrilor, pentru că în materie de colaborări externe am avut poziții coordonate

Una din cele mai importante direcții a fost organizarea în bune condiții a alegerilor prezidențiale. Le mulțumesc tuturor celor implicați în organizare – cei din secții, angajații MAI, STS, BEC, toate instituțiile. Am avut alegeri în bune condiții, cu dezbateri politice, în condiții de libertate

Pozițiile României au depins de consultările cu ceilalți factori decizionali, cu dialog instituțional

Alt domeniu important – recâștigarea încrederii în autorități. Partea de transparență în ce privește cheltuielile instituției, de dialog și comunicare cu presa sau cetățenii, deschiderea Palatului Cotroceni sunt elemente de bază care au contribuit cu câțiva pași, necesari dar nu suficienți

Mulțumesc echipei de consilieri prezidențiale și colegilor din instituție

Performanța se face cu profesioniști. Când ai profesioniști pe cât mai multe poziții, capacitatea de a greși scade și deciziile luate sunt cât mai corecte posibil

Încrederea se recâștigă prin respectul pentru cetățeni. Dar respectul nu trebuie doar verbalizat, ci prin comportament, atitudine, modul de a exercita o funcție. Românii merită mai mult respect, indiferent de opțiunile lor politice, de criticile lor

Va trebui să reunim Româniile noastre

Q: Crin Antonescu a avut opinii diferite față de cele rostite de dvs. A vorbit despre abandonarea dreptei conservatoare în seama AUR. Este o discuție care trebiuie purtată în PNL? Este Crin Antonescu un competitor pentru șefia partidului?

Bolojan: Orice om politic are părerile proprii. Am fost cred două luni președinte interimar al PNL, responsabilitatea mea e limitată vizavi de rezultatele partidului, dar dacă voi avea un rol vă asigură că voi lucra ca PNL să se schimbe pentru a veni cu oameni noi, performanți, să aibă o ideologie clară. Eu personal consider că partea de a fi conservator și a fi un liberal economic e un profil bun dar nu singurul pentru PNL.

Q: Puteți asigura românii că aceste campanii de discreditare pe rețelele sociale nu vor degenera în lucruri care să amenințe stabilitatea democratică?

Bolojan: Alegerile au fost realizate corect, nu au fost incidente. Diferența de voturi a fost suficient de mare pentru a nu putea fi contestată, prezența la vot a fost semnificativă. Asta a fost voința românilor și trebuie să o respectăm. Nu cred că vom avea alte complicații în perioada următoare. Dar cuvintele rostite de oameni, mai ales dacă au notorietate, pot avea consecințe.

Q: Parlamentul a cerut prelungirea PNRR. Cum poate România să accelereze atragerea fondurilor?

Bolojan PE a adoptat această propunere dar pentru a deveni efectivă e nevoie de aprobarea în Parlamentul fiecărei țări membre, ceea ce este puțin probabil. Ar fi un lucru bun și cred că ar trebui s susținem această amânare dar ar trebui să fim realiști și să nu depindem de această posibilă prelungire. Ministerul proiectelor europene trebuie să prezinte o situație exactă și propuneri pentru a urmări două obiective: să nu pierdem niciun ban din granturi și să absorbim cât mai mulți bani din creditele puse la dispoziție

Q: Considerați că Nicușor Dan va putea face totul?

Bolojan: Niciun președinte nu poate face totul singur. Fiecare președinte a încercat să-și pună în practică proiectele prin dialog cu guvernul, cu partidele politice. Președintele poate fi un factor de echilibru, de susținere a măsurilor guvernamentale.

Q: Cum vedeți migrația parlamentarilor?

Bolojan: Trebuie analizat caz cu caz. Doar a pune etichete nu rezolvă lucrurile. Personal sunt un adept al rămânerii consecvente într-un partid și al susținerii unor valori.

Q: Luați în considerare formarea unui pol de dreapta în Parlament?

Bolojan: Iau în considerare formarea unui pol de stabilitate

Q: Simion a vorbit de două ori de vărsare de sânge. Cum vedeți aceste declarații?

Bolojan: Declarațiile agresive generează comportamente agresive, atitudini agresive în societate. Cu cât avem o poziție de responsabilitate mai mare, cu atât constrângerile noastre sunt mai mari. Cuvintele au consecințe, și cred că trebuie să ne măsurăm întotdeauna cuvintele.

Q: Cum ați văzut demisia dl Ciolacu înaintea alegerilor? A’i discutat cu el înainte?

Bolojan: Am fost informat cu privire la decizia lui de a demisiona. Instituții multe cu interimate nu sunt în general un lucru bun

Q: Simpatizanți AUR și-au tăiat pașapoartele.

Bolojan: Nu e recomandat să-ți tai pașaportul pentru că trebuie să-l refaci. Trebuie să vedem cum putem apropia cele două Românii, cum putem scădea tensiunea din societate. Când ai o funcție publică nu joci doar pentru electoratul tău, ci pentru toată comunitatea

Q: Aș vrea să vă întreb despre relația cu SUA. SUA au deja discuții bilaterale cu state europene. Cum ați perceput această relație?

Bolojan: Am început deja să-i predau toate datele de politică externă și apărare dl Nicușor Dan, astfel încât să existe continuitate. În ce privește aceste aspecte, sunt domenii în care relațiile directe sunt o prioritate, cel puțin pe componenta de apărare și tarifare. Aici pozițiile României sunt de tip european. Am acceptat să ne suplimentăm cheltuielile de apărare.

Q: Aveți informații legate de furtul Tezaurului dacic?

Bolojan: Nu am alte informații în afară de știrea de azi Probabil polițiștii olandezi vor veni cu noi informații

Q: Veți cere reducerea numărului de parlamentari la 300?

Bolojan: Nu ar fi fair play pentru discuțiile care vor avea loc să vină fiecare partid și să anunțe niște linii roșii care pot genera blocarea progresului în negocieri. Trebuie să ne concntrăm pe problemele stringente: absorbția de fonduri europene, reducerea deficitului, reforma și descentralizarea statului. Aceste chestiuni nu sunt ideologice, sunt lucruri de care are nevoie țara.

Q: Cum definiți relațiile România SUA?

Bolojan: Indiferent de culoarea politică a unei administrații, administrația de la București are toată datoria să consolideze această relație

Q: Ce orizont de timp avem pentru formarea noului Guvern?

Ilie Bolojan: Când se formează coaliții de guvernare putem avea două abordări. Cea din România, când coaliția se formează repede, dar fără programe, cu riscul de rigoare că vor apărea abordări diferite, cu discuții în coaliție. Sau avem modelul german, unde coalițiile se formează greu, se discută programele în detaliu, dar ai un program clar și trăinicia coaliției e mai mare. Va trebui să găsim o formulă la mijloc. Nu există niște termene, dar în paralel cu formarea guvernului se poartă discuții Comisia Europeană pentru un termen care să-i permită noului guvern să ia măsurile necesare.

Q: Spuneați că ar trebui evitat un acord cu FMI. Ar putea fi evitată o creștere de taxe și impozite?

Ilie Bolojan: Dacă măsurile de corecție bugetară s-ar fi luat anul trecut, nu s-ar fi pus problema unei posibile creșteri de taxe. Mi-e greu să dau un răspuns. Cu cât se amână măsurile de corecție cu atât riscul de creșteri de taxe este mai mare.

Q: Dughin a acuzat o intervenție a lui Macron în alegerile din România. Sunt pregătite instituțiile să demonteze propaganda rusă?

Ilie Bolojan: Cred că va trebui să ne obișnuim cu această nouă realitate.

Q: Finanțarea partidelor din taxe și impozite a crescut la 380 de milioane de lei anual. Mulți merg către propagandă pe televiziuni. Vorbiți de reducerea costurilor, veți cere Parlamentului limitare acestor sume?

Ilie Bolojan: Sumele acestea pot fi reduse în perioada următoare, dar mai ales reglementate astfel ca, după modelul fiundațiilor germane, să poată fi cheltuite pe partea de pregătire, de traininguri.

Q: veți accepta poziția de premier?

Ilie Bolojan: În perioada următoare, domnul președinte Nicușor Dan va avea consultări cu partidele și în urma lor se va face o propunere. Probabil că va dura câteva zile.

Q: V-ați dori să fiți premier?

Ilie Bolojan: Ca să fii premier ai nevoie de majoritate, autoritate. Nici un premier nu va putea fi performant dacă nu are cei mai buni miniștri și echipe de profesioniști

Q: Ce veți face mai departe?

Ilie Bolojan: Împreună cu colegii din conducerea PNL, cred că avem obligația față de stabilitatea țării, să participăm la discuții pentru a susține formarea unui nou guvern care să acționeze urgent pentru evitarea degradării ratingului de țară, scăderea deficitului, modernizarea statului

Q: În aceste 100 de zile la Cotroceni, care e cea mai puternică amenințare la adresa României?

Ilie Bolojan: E cert că instabilitatea economică și criza bugetară sunt o posibilă amenințare. Toate turbulențele internaționale sunt amenințări, complicații.

Q: Ce ar trebui să facă România pentru a opri dezinformarea de pe rețelele sociale?

Ilie Bolojan: Dezinformarea e o realitate și nu se va putea rezolva integral sau de pe o zi pe alta. Ține de colaborarea cu platformele, care s-a îmbunătățit de anul trecut, de reacția rapidă a instituțiilor competente pentru oprirea fake-urilor. O comunicare cât mai bună cu oamenii. Dar și măsuri de fond, de la creșterea educației. A recâștiga încrederea în instituții și societate e o miză majoră pentru cei care sunt pe funcții publice. Recâștigarea respectului se face cu onestitate, bun simț. Am încredere că dl Nicușor Dan are capacitatea de a reduce dezbinarea și ura

Q: Ați primit de la servicii vreun raport în legătură cu deplasările externe ale lui George Simion?

Ilie Bolojan: Nu

Q: Ar fi bun un acord cu FMI?

Ilie Bolojan: Cred că pentru țara noastră e bine să evităm o astfel de situație pentru că ar însemna că am ajuns cu spatele la zid

Q: Deja sunt opinii divergemte despre creșterea taxelor între dvs. și Nicușor Dan. Împiedică asta să ajungeți la o înțelegere?

Ilie Bolojan: Nu sunt opinii divergente. Există niște condiționări. Am spus că trebuie să ne reducem cheltuielile ineficiente, e nevoie să ne încasăm taxele actuale la potențialul maxim, și dacă aceste lucruri nu se fac, indiferent cine va fi la guvernare va fi pus în situația să crească taxele. E posibil ca noul guvern să fie pus în situația să nu acționeze în această ordine cronologică, să fie diferită. Sper să nu ajungem într-o astfel de situație

Q: Nu ar trebui anunțate creșterile de taxe din timp, ca românii să se pregătească?

Ilie Bolojan: Atât Ministerul de Finanțe, cât și Ministerul Fondurilor UE, e bine să facă informări corecte despre problemele cu deficitul bugetar, întârzierea atragerii de fonduri. Când se iau măsuri care nu sunt dezbătute, de pe o zi pe alta, riscul ca efectele lor să afecteze afacerile, planurile de investiții este destul de mare.

Indiferent cine e premier, dacă există o majoritate guvernamentală stabilă și nu un guvern minoritar, ar fi un avantaj pentru capacitatea de reformă, pentru percepția de guvern stabil care înseamnă dobânzi mai mici.

Q: Ați fi dispus totuși să acceptați un guvern minoritar?

Ilie Bolojan: Dacă nu se va găsi o majoritate stabilă, indiferent cine va fi în guvernare va trebui să funcționeze. Cea mai proastă soluție a actuala stare de interimat. Cu cât se face mai bine un guvern, cu atât e mai bine pentru dialogul cu partenerii noștri interni și externi, cu băncile și investitorii

Q: Cât de rea e situația economică?

Ilie Bolojan: Avem o criză bugetară și cu cât luăm măsuri mai repede, cu atât evităm o criză economică. Mai este timp, dar timpul nu are răbdare cu noi

Q: Sinteza Oradea renunță la proiectul din PNRR, de ce?

Ilie Bolojan: Nu am datele legate de această decizie. Din ce știu, anul trecut s-a făcut o colaborare între o companie din Oradea și una din SUA, dar nu știu cauzele și motivele.

Q: Are legătură cu tensiunile cu SUA și Visa Waiver?

Ilie Bolojan: Nu cred că o astfel de decizie are legătură cu aceste aspecte

Q: Care e imaginea care v-a rămas în minte după mandatul interimar la Cotroceni?

Ilie Bolojan: Ieri am făcut o vizită de final la Brigada de Gardă Mihai Viteazul și am cunoscut o doamnă ofițer care a înfiat două gemen și peste un an i s-a născut un băiețel. Și a spus că o faptă bună îți aduce recompense

Q: Care e cea mai importantă lecție?

Ilie Bolojan: Oamenii trebuie respectați, mai ales cei care își fac datoria pe salarii mult mai mici decât ale noastre

Q: Va rămâne liber postul de primar general. Vreți candidat comun al coaliției de guvernare? Ar renunța PNL?

Ilie Bolojan: În perioada imediat următoare urgența e formarea guvernului și luarea măsurilor. Data alegerilor la București, candidații și strategiile politice vor fi discutate la vremea potrivită

Q: Cum vedeți faptul că nu există reacție a președintelui Trump la victoria lui Nicușor Dan?

Ilie Bolojan: Există poziționare SUA și sunt convins că dl președinte Nicușor Dan va lucra la consolidarea relațiilor cu SUA

Q: Candidatul AUR a contestat rezultatul alegerilor. Ați primit informări despre eventuale probleme la alegeri?

Ilie Bolojan: Și dvs, și eu, ca cetățeni am urmărit modul în care s-au derulat alegerile. Nu au fost incidente majore, timp de 2 zile nu au fost semnale publice că r fi probleme. Elementele care i-au făcut să depună contestații nu știu de ce țin. Consider că alegerile au fost bine organizate și au reflectat voința cetățenilor

Q: Dacă Nicușor Dan vă desemnează premier, dar PSD intră în opoziție, acceptați?

Ilie Bolojan: Nu dau sfaturi nici unui partid, fiecare își ia deciziile sale. Dar consider că pentru situația bugetară dificilă, pentru situația tensionată social, e bine să avem un guvern cu majoritate stabilă. Dacă nu se va putea forma, atunci țara noastră va avea fie alte majorități – pe care nu le întrevăd acum, fie va fi guvern minoritar

Q: Un parlamentar din POT a intrat în PNL. Girați traseismul politic?

Ilie Bolojan: Sunt de peste 30 de ani membri PNL, deci e clară atitudinea mea. Dacă ne aducem aminte, în Parlament fenomenul migrației e o constantă. Eu nu îl încurajez, dar trebuie văzute motivele pentru care pleacă din partidul acela.