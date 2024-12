VIDEO Parada Militară de 1 Decembrie, circa 2.500 de militari au trecut pe sub Arcul de Triumf

Aproximativ 2.500 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu aproximativ 190 de mijloace tehnice şi 45 de aeronave, participă duminică la Parada Militară Naţională, organizată în Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a României, la împlinirea a 106 ani de la Marea Unire, transmite Agerpres.

La paradă, este pentru prima dată când în compunerea dispozitivului aerian, alături de aparatele de zbor convenţionale, participă şi aeronavele fără echipaj uman la bord BAYRAKTAR TB2. Acestea au intrat în înzestrarea Forţelor Terestre Române începând cu luna iunie 2024.

În premieră, cu ocazia Zilei Naţionale a României, o aeronavă a Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „DECEBAL” va transmite în timp real parada militară. Aceasta va survola o zonă dispusă la nord de Casa Presei Libere şi Parcul Herăstrău, la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri, iar imaginile vor fi transmise în timp real, pentru vizualizare, pe ecranele dispuse pe traseul de desfăşurare a paradei.

Împreună cu militarii români, la paradă vor defila şi 240 de militari străini, din cadrul mai multor detaşamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Militarii străini sunt prezenţi cu 21 mijloace tehnice.

***

Pe timpul intonării Imnului Naţional al României, în semn de omagiu şi respect pentru această sărbătoare a tuturor românilor, militarii Bateriei salve şi aruncătoare de 120 de milimetri a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, comandată de locotenentul Ştefan Chiriţoiu, vor executa 21 de lovituri de tun cu muniţie de manevră, calibrul 76 mm.

Fondul sonor al defilării va fi asigurat de Muzicile militare reunite ale Ministerului Apărării Naţionale din garnizoana Bucureşti: Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, Muzica militară a Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava” şi elevii Centrului de instruire pentru muzici militare.

Imnul Naţional al României va fi intonat în acest an de baritonul Ştefan-Alexandru Constantin, solist al Ansamblului artistic „Doina” al Armatei.

***

În acest an, comandantul paradei naţionale este generalul-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării. Pe parcursul celor peste 30 de ani de carieră, a ocupat mai multe funcţii în cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina şi Statului Major al Forţelor Terestre şi a fost comandant al Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, al Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” şi şef al Direcţiei instruire şi doctrină din Statul Major al Apărării. În perioada februarie 2020 – februarie 2022, a deţinut funcţia de comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica”, iar din martie 2022 şi până la începutul acestui an s-a aflat la comanda Corpului Multinaţional de Sud-Est. Generalul-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob este veteran al teatrelor de operaţii, având două misiuni în Afganistan.

***

Blocul de paradă cu detaşamente pe jos este condus, în acest an, de generalul-maior Daniel Pop, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, care a participat la trei misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Afganistan şi Balcanii de Vest. Din luna februarie 2024, este locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre.

Primul detaşament de defilare pe jos al paradei va fi compus din militari ai Batalionului 49 Apărare CBRN, care poartă steagurile de identificare a 25 de structuri participante la misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo şi Angola.

Ca în fiecare an va defila Asociaţia Tradiţia Militară, în uniformele şi echipamentul de campanie al Armatei Regale Române din anii 1915 – 1919.

Următorul detaşament va fi cel al Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, constituit din veterani ai teatrelor de operaţii. Drapelul asociaţiei va fi purtat de plutonierul-major Ionuţ Butoi, militar grav rănit în teatrul de operaţii din Afganistan, multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice Invictus.

În blocul de paradă vor urma:

* detaşamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale

* detaşamentul Brigăzii de Informaţii Militare „Mareşal Alexandru Averescu”, structură cu experienţă notabilă în culegerea de informaţii, operarea aparatelor de zbor fără pilot la bord, analiza informaţiilor culese din diferite medii şi spaţii, precum şi acţiuni de supraveghere şi război electronic

* detaşamentul Armatei Naţionale a Republicii Moldova

* Divizia 10 Munte a Statelor Unite ale Americii, cea mai des dislocată unitate a armatei SUA, desfăşurată în Irak şi Afganistan, care în prezent se află sub controlul operaţional al Comandamentului Diviziei Multinaţionale de Sud-Est şi acţionează în cadrul Bazei Aeriene „Mihail Kogălniceanu” în cadrul Operaţiei Atlantic Resolve

* detaşamentul de onoare al Statului Major al Forţelor Terestre

* detaşamentul Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu

* detaşamentul Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est, care are în componenţă militari din 15 naţiuni contributoare plus România, ca naţiune-cadru; are în subordine Comandamentul Multinaţional de Brigadă Sud-Est de la Craiova, iar, începând cu anul 2022, asigură controlul operaţional al Grupurilor de luptă NATO din România – cu Franţa naţiune-cadru, şi cel din Bulgaria – cu Italia naţiune-cadru

* Detaşamentul Grupului de Luptă NATO din România, format din 40 de militari din Franţa, Belgia, Spania şi Marele Ducat de Luxemburg; dislocat la Cincu, în judeţul Braşov, începând cu anul 2022, are în compunere 1.600 de militari francezi, belgieni, spanioli şi luxemburghezi; este primul Grup de luptă NATO înfiinţat pe teritoriul României în baza politicii alianţei de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi se află sub comanda operaţională a Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est.

* Detaşamentul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, care are statut de comandament militar internaţional NATO, iar în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri specialişti din Bulgaria, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Ungaria şi România, în calitate de naţiune-cadru

* militarii contingentului Macedoniei de Nord

* militari din cadrul Contingentului Militar Polonez, structură din compunerea Brigăzii Multinaţionale Sud-Est

* detaşamentul format din Contingentul Militar Portughez

* detaşamentul Brigăzii 282 Blindate „Unirea Principatelor” din Focşani, sub comanda colonelului Ştefan-Claudiu Topor, veteran al teatrelor de operaţii

* detaşamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” – continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Diviziei 2 Munte, înfiinţată în anul 1923 – constituit din militari aparţinând Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” din Câmpulung; unitate specializată în operaţiile montane, a fost prima unitate care a participat cu comandamentul structurii şi două batalioane subordonate la misiunea ISAF din provincia Zabul, în 2012, şi care a rotit toate batalioanele de manevră în teatrul de operaţii din Afganistan. În prezent, o companie şi un detaşament din cadrul brigăzii sunt dislocate în teatrul de operaţii din Bosnia şi Herţegovina, în cadrul misiunii EUFOR ALTHEA

* detaşamentul de studenţi al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

* detaşamentul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

* vor defila pe sub Arcul de Triumf, duminică, şi militarii Forţelor Navele Române; blocul de defilare va fi comandat de locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul Marcel Neculae

* detaşamentul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”

* studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

* detaşamentul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

* detaşamentul Forţelor Aeriene Române va fi comandat de generalul de flotilă aeriană Aurel-Cezar Stănciulescu, comandantul Comandamentului Componentei Aeriene, având la activ aproximativ 4.000 de ore de zbor; această structură este destinată planificării şi executării serviciului de luptă, planificării şi ducerii operaţiei aeriene, în cadru întrunit, sub comandă naţională sau în cadru internaţional

* detaşamentul Brigăzii 1 Rachete sol-aer, care are misiunea de a apăra spaţiul aerian al României

* detaşamentul Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

* blocul de defilare format din elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene

* detaşamentul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

* detaşamentul format din studenţii şi ofiţerii-studenţi ai Institutului Medico-Militar

* detaşamentul Colegiilor Naţionale Militare, alcătuit din elevi ai Colegiilor Naţionale Militare „Dimitrie Cantemir” din Breaza, „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, „Tudor Vladimirescu” din Craiova şi „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa

* blocul de paradă al Ministerului Afacerilor Interne va fi deschis de către unitatea de reprezentare a Jandarmeriei Române; Garda de Onoare este o structură emblematică, executând până în prezent numeroase misiuni de reprezentare la cel mai înalt nivel, precum ceremonii militare, religioase şi vizite ale delegaţiilor române şi străine

* detaşamentul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

* blocul de defilare al pompierilor români – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – din care vor face parte şi studenţi ai Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie

* blocul de defilare al Serviciului Român de Informaţii

* detaşamentul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

* detaşamentul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

***

Piaţa Arcului de Triumf va fi survolată de aeronave aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, SMURD, Serviciului Român de Informaţii şi Aeroclubului României.

* dispozitivul de zbor va fi deschis de un elicopter IAR-330 PUMA, din dotarea Bazei 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, ce va purta drapelul tricolor

* va urma o formaţie de trei elicoptere IAR-330, din dotarea Bazei 90 Transport Aerian

* trei elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT, din dotarea Bazei 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”

* detaşamentul EUFOR ALTHEA, format din trei elicoptere IAR-330 PUMA din dotarea Bazei 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” şi Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”

* un grup de aeronave aparţinând Serviciului Român de Informaţii, care va avea în compunere trei elicoptere tip SA 365 N Dauphin, utilizate în misiuni de transport al persoanelor, materialelor şi tehnicii de luptă, misiuni de căutare-salvare şi evacuare a personalului, misiuni de inserţie-extracţie, de cercetare aeriană şi zboruri speciale

* o formaţie de elicoptere a Ministerului Afacerilor Interne EC-135, dotate cu echipamente de ultimă generaţie pentru a putea executa misiuni din competenţa MAI; a doua formaţie a Ministerului de Interne va fi compusă din elicoptere SIKORSKY BLACKHAWK S-70M, care execută, la nevoie, misiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă şi misiuni de ordine publică şi siguranţă naţională

* o formaţie de trei aeronave C-27J SPARTAN din dotarea Bazei 90 Transport Aerian Otopeni

* o formaţie mixtă formată dintr-o aeronavă C-130 HERCULES din dotarea Bazei 90 Transport Aerian Otopeni şi două aeronave IAR-99 Standard, din dotarea Bazei de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic

* o formaţie de trei aeronave IAR-99 Şoim din dotarea Bazei 95 Aeriene

* unul dintre cele două avioane BOMBARDIER LEARJET 75 ale Ministerului Afacerilor Interne; avionul este pregătit pentru misiuni de evacuare medicală, putând asigura transportul pacienţilor care necesită suport medical de specialitate, inclusiv nou-născuţi

* două formaţii a câte trei aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, din dotarea Bazei 86 Aeriene

* o formaţie de trei aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, din dotarea Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”

* patru aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon din detaşamentul LITUANIA al Forţelor Aeriene Române, care vor asigura Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în Lituania, în perioada aprilie – iulie 2025. Cu un detaşament format din patru aeronave F-16 multirol şi aproximativ 100 de militari români, misiunea detaşamentului va consta în protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice

* patru aeronave F-16 Fighting Falcon aparţinând Centrului de instruire F-16

Parada militară organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României va continua cu defilarea detaşamentelor de tehnică ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Vamale Române, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Defilarea va fi deschisă de generalul-maior Claudiu-Mihail Sava, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Pe sub Arcul de Triumf vor trece:

* blocul de defilare format din vehiculele de luptă tip Joint Light Tactical Vehicle, care au intrat în dotarea Forţelor pentru Operaţii Speciale, în anul 2023; maşina de luptă este interoperabilă cu tehnica de luptă a Forţelor pentru Operaţii Speciale din NATO, din punctul de vedere al comunicaţiilor, sistemelor de armament, tipurilor de muniţie şi al sprijinului logistic

* vehiculele de luptă TOYOTA, model Land Cruiser modificat pentru structurile de operaţii speciale, echipate cu mitraliere de calibru 7,62 mm

* un element de noutate anul acesta sunt autovehiculele DAGOR

* următorul element al Forţelor pentru Operaţii Speciale este reprezentat de ambarcaţiunea gonflabilă cu coca rigidă tip RHIB, destinată pentru executarea operaţiunilor de inserţie/extracţie a detaşamentelor de operaţii speciale, operaţiuni de VBSS, asigurarea protecţiei antiteroriste pe mare a navelor proprii şi străine, pregătirea debarcărilor şi asigurarea desantului maritim, precum şi a celorlalte misiuni executate de forţele speciale şi asigurarea activităţilor de scufundare ale scafandrilor comando

* pe sub Arcul de Triumf vor trece şi Lansatorul şi Recuperatorul pentru sisteme UAV şi două aeronave Scan Eagle, tractate de autovehicule HUMVEE

* patru instalaţii portabile de lansare a rachetelor antiblindate dirijate SPIKE LONG RANGE, aflate în înzestrarea Batalionului 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” din Brăila

* două puncte de comandă mobile pe ŞASIU de PIRANHA 5 aflate în dotarea Brigăzii Multinaţionale Sud-Est din Craiova

* transportoarele blindate pentru trupe 8×8 PIRANHA 5

* transportoarele PIRANHA 5 tip MEDEVAC

* două autospeciale de conducerea focului C2 Shelter şi 4 lansatoare HIMARS din cadrul Batalionului 83 Rachete Operativ – Tactice „Bogdan I” din Bârlad

* maşinile de luptă ale infanteriei, MLI 84 M JDERUL, din dotarea Batalionului 280 Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter Mărăcineanu”

* tancurile TR 85 M1 „Bizonul”

* complexele antiaeriene GEPARD, din cadrul Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”

* detaşamentul constituit din 4 lansatoare LAROM din cadrul Regimentul 52 Artilerie „General Alexandru Tell” din Bârlad

* 2 complete ale sistemului radar de supraveghere terestră GSR din cadrul Batalionului 815 Sprijin al Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”, intrate recent în dotarea marii unităţi

* trei autospeciale EOD pe platformă VAMTAC, aparţinând Centrului 70 Geniu

* un bloc de paradă alcătuit din 3 autospeciale de comunicaţii şi informatică VAMTAC din cadrul Batalionului 811 Infanterie „Dej”

Pe sub Arcul de Triumf va defila şi Detaşamentul de tehnică al Grupului de Luptă NATO din România, condus de comandantul structurii, colonelul Jean Michelin. De asemenea, vor putea fi văzute două autocamioane tip HEMTT cu două instalaţii de lansare PATRIOT, încărcate cu rachete PAC-2 şi PAC-3, din dotarea Regimentului 74 PATRIOT, două instalaţii de lansare rachete sol-aer HAWK pe şasiuri DAF, aparţinând Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer.

De asemenea, va defila detaşamentul Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii, structura de specialitate a Statului Major al Apărării, detaşamentul de tehnică al Comandamentului Logistic Întrunit, tehnica Ministerului Afacerilor Interne – Poliţie, Jandarmerie, Poliţie de Frontieră, Autoritatea Vamală Română, IGSU, blocul de tehnică aparţinând Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Cinci aeronave de tip EXTRA 300, aparţinând Aeroclubului României, vor survola, în încheierea paradei, Arcul de Triumf. Ele vor fi pilotate de membrii echipei naţionale de acrobaţie în formaţie – Hawks of Romania.

Ceremonia militară dedicată Zilei Naţionale a României se va încheia cu defilarea militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, singura structură a Armatei României care execută misiuni de ceremonii şi onoruri la cel mai înalt nivel, aflată în subordinea Statului Major al Apărării.