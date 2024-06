Lituania va aloca 0,25% din PIB pentru asistența militară acordată Ucrainei

Lituania a decis să aloce cel puțin 0,25% din PIB-ul său pentru a sprijini securitatea și apărarea Ucrainei, transmite cotidianul ucrainean European Pravda, care citează un mesaj postat pe rețeaua socială X de președintele lituanian Gitanas Nauseda.

„Lituania va continua să stea ferm alături de Ucraina până la victorie. Vom sprijini întotdeauna libertatea”, a subliniat Nauseda.

Today at the State Defense Council meeting, we agreed to allocate at least 0.25% of GDP for security& defense support to #Ukraine.

Lithuania will continue to stand firmly with 🇺🇦 until victory. We will always support freedom.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/NNZh3oh9C3

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 26, 2024