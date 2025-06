Lista celor 13 echipe deja calificate la CM 2026 de fotbal: Două debutante istorice

13 echipe naționale de fotbal au obținut deja calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 (găzduit de SUA, Canada și Mexic), iar printre acestea se găsesc două mari surprize, debutante istorice la turneul final: Uzbekistan și Iordania.

Ambele națiuni vor participa în premieră absolută la o Cupă Mondială, marcând o etapă istorică în dezvoltarea fotbalului din Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Brazilia și Peru au bifat și ele prezența la CM 2026 în urma meciurilor de marți seara, iar acum pe lista naționalelor sigure de prezența la turneul final din vara anului viitor se află 13 echipe.

Reamintim că la World Cup 2026 vor lua parte în premieră 48 de echipe, acesta fiind un format extins gândit de FIFA. Forul mondial promite mai mult spectacol și mai multă reprezentativitate globală.

Primele trei locuri au fost ocupate automat de țările organizatoare: SUA, Canada și Mexic, care beneficiază de calificare directă în calitate de gazde.

Echipe naționale calificate în urma preliminariilor

Japonia, Argentina, Iran, Noua Zeelandă, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia, Brazilia și Ecuador.

Mai sunt disponibile 35 de locuri pentru CM 2026, iar acestea se vor completa în urma partidelor din preliminarii.

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie.

