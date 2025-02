Lionel Messi, amendat de MLS după ce l-a apucat de ceafă pe un antrenor din staful adversarilor

Lionel Messi, atacantul echipei Inter Miami, a fost amendat cu o sumă nespecificată pentru că l-a apucat de ceafă pe unul dintre membrii stafului tehnic al echipei New York City FC după meciul de sâmbătă din MLS, încheiat 2-2, transmite News.ro.

Messi (37 de ani) a primit sancţiunea pentru încălcarea politicii MLS referitoare la ridicarea mâinilor la faţa, capul sau gâtul unui adversar.

Lionel Messi a fost văzut apropiindu-se de un membru al stafului tehnic al echipei adverse (Mehdi Ballouchy) şi punându-i mâna pe ceafă.

Coechipierul său Luis Suarez a fost, de asemenea, amendat pentru încălcarea aceleiaşi politici MLS, după ce l-a ciupit de ceafă pe jucătorul advers Birk Risa în pauză.

Lionel Messi and Luis Suárez have been fined by MLS due to incidents that occurred during and after Miami’s 2-2 draw against New York City FC on Saturday.

Messi was fined for violating the hands to the face/head/neck of an opponent policy.https://t.co/YJLfXTz5Ce pic.twitter.com/TK6DTqmUsN

