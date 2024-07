Linie de comunicare publică în PNL: ”Ciucă și Ciolacu intră în turul 2, candidații partidelor mici sau cei independenți nu au nicio șansă”

Mai mulți lideri PNL au postat joi pe rețelele sociale mesaje identice prin care le transmit membrilor de partid ideea că Nicolae Ciucă va intra sigur în turul 2 al alegerilor prezidențiale. De asemenea, mesajele postate de Ionuț Stroe, Cristian Bușoi și Mara Mareș susțin că independenții și candidații partidelor mici nu au nici o șansă la alegerile prezidențiale.

Mesajele transmise de liberali vin pe fondul apariției unor sondaje interne care îl clasează pe Nicolae Ciucă pe locul 4 în cursa prezidențială.

Joi, liderii PSD și PNL au decis că alegerile prezidențiale vor fi organizate la 24 noiembrie – turul întâi și 8 decembrie – turul al doilea, iar alegerile parlamentare la 1 decembrie.

Care este miza acestui calendar? Partidele care își duc candidații la prezidențiale în turul 2 vor fi ”premiate” la alegerile parlamentare dintre cele două tururi, pentru că vor beneficia de mobilizarea alegătorilor proprii care au o miză politică majoră. În schimb, partidele care nu își vor duce candidatul în turul secund al prezidențialelor ar putea fi penalizate de electorat la alegerile parlamentare.

Mesajul lui Ionuț Stroe (purtător de cuvânt PNL):

Dacă privim cu pragmatism ecuația alegerilor prezidențiale, este limpede că în turul al doilea nu pot ajunge decât candidații PNL și PSD. Așa a fost la toate alegerile prezidențiale de până acum și asta ne confirmă și sondajul CURS.

Candidații partidelor mici sau cei independenți nu au nicio șansă, pentru că alegerile prezidențiale sunt în primul rând o competiție între partide și apoi o competiție între persoane. Dacă un candidat nu reprezintă niciun curent politic, e practic imposibil să transforme favorabilitatea în voturi. Istoria ne confirmă acest lucru – niciun independent nu a luat vreodată mai mult de 10%.

Mesajul Marei Mareș (PNL Tineret):

Cercetările sociologice spun limpede: președintele PNL, Nicolae Ciucă, și candidatul PSD vor intra în turul II al alegerilor prezidențiale. Sondajul CURS – care nu este un sondaj comandat de PNL, asa cum spun unii – arată clar acest lucru.

Sunt multe fumigene în spațiul public, mă refer la așa zis “independenți” care stau bine în sondaje. Adevărul este că dacă ne uităm la istoria alegerilor prezidențiale, niciun independent nu a luat mai mult de 10%.

Și orice sociolog v-ar spune că președintele PNL, Nicolae Ciucă, are prima șansă în turul II al alegerilor prezidențiale, nu doar pentru că este un candidat performant, cu o carieră impresionantă în spate, dar și pentru că electoratul de dreapta, anti-PSD este mai numeros și mai motivat să se mobilizeze decât cel pro-PSD.

Ne așteaptă 3 duminici electorale de foc: 24 noiembrie și 8 decembrie – alegerile prezidențiale și 1 decembrie – alegerile parlamentare! PNL va performa la toate, sunt sigură!

Mesajul lui Cristian Bușoi:

PNL este principalul partid de dreapta din România și așa cum s-a văzut și în alegerile locale are forța să se mobilizeze. Pentru românii care cred în valorile dreptei, suntem unica soluție și singurul partid care poate să le îndeplinească așteptările.

Avem un candidat onest, cu o carieră solidă în spate. Domnul președinte Nicolae Ciucă are toată susținerea PNL și are calitățile pe care trebuie sa le aibă un om de stat. Pune înainte de toate interesele României.

Sunt sigur că putem câștiga președinția României cu votul celor care își doresc un președinte corect, bine pregătit și capabil să facă față principalelor provocări ce vor urma. Suntem într-o situație geopolitică foarte complicată, avem un război la graniță și repoziționări la nivel global.

România are nevoie de un om de stat, nu de aventurieri și nici de politicieni extremiști.

Nicolae Ciucă este soluția bună pentru țară!