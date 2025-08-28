Liga Campionilor 2025/2026: Care sunt cele 32 de echipe calificate / Tragerea la sorți a meciurilor din faza ligii are loc astăzi

Play-off-ul Ligii Campionilor s-a încheiat, iar acum se cunosc toate participantele la noul sezon al competiției ce se va întinde pe perioada 2025/2026 fotbalistică. Echipele sunt împărțite în patru urne, pe baza coeficientului, pentru tragerea la sorți care va avea loc astăzi, joi, de la ora 19:00.

Fiecare echipă va juca împotriva a două altele din fiecare urnă, cu un meci disputat acasă și unul în deplasare.

Urnele publicate de UEFA:

Urna 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Liverpool, Inter Milano, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona;

Urna 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge;

Urna 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Napoli, Sporting CP, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique de Marseille;

Urna 4: FC Copenhaga, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Echipele nu vor putea întâlni rivali din propria țară și vor fi limitate la a juca împotriva a cel mult două cluburi din aceeași țară.

Primele meciuri sunt programate să se dispute între 16 și 18 septembrie.

Finala se va disputa pe 30 mai pe Puskas Arena din Budapesta, Ungaria.