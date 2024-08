Liderul separatist Carles Puigdemont revine în Catalonia după 7 ani de exil

Liderul catalan pro-independență Carles Puigdemont a reapărut joi la Barcelona, după șapte ani de exil în afara Spaniei, unde a luat cuvântul la un miting în apropierea parlamentului în fața a mii de susținători, au constatat jurnaliștii AFP.

În timpul discursului său, Carles Puigdemont a strigat „Viva la Catalunya libre!” în timp ce a urcat pe o scenă instalată în fața unui arc de triumf, în timp ce mulțimea scanda „președinte, președinte!”.

Revenirea sa are loc în aceeași zi în care parlamentul catalan urmează să aleagă noul președinte al executivului regional, socialistul Salvador Illa.

