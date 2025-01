Liderul grupării Hells Angels București, Marius Lazar, condamnat la 25 de ani de închisoare în SUA, pentru trafic de droguri și instigare la omor

Marius Lazar, liderul grupării Hells Angels București, a fost condamnat de justiția americană la 25 de ani de închisoare într-un dosar în care a fost acuzat de trafic transfrontalier de droguri de mare risc (cocaină), spălare de bani, trafic de arme și instigare la asasinarea membrilor unei bande rivale, a anunțat procurorul Damien M. Diggs, potrivit unui comunicat publicat de procuratura Statelor Unite.

Marius Lazăr, în vârstă de 51 de ani, din București, România, a fost condamnat la 300 de luni de închisoare federală de judecătoarea districtuală americană Marcia A. Crone la 15 ianuarie 2025.

Potrivit documentelor judiciare și probelor prezentate la proces, Lazăr a fost „membru fondator” al filialei București a clubului de motocicliști Hells Angels, o bandă transnațională de motocicliști care a fost fondată în Statele Unite și care este acum activă pe șase continente. Prin relația sa cu un alt membru Hells Angels din Noua Zeelandă, Lazar s-a alăturat unei conspirații pentru a cumpăra peste 400 de kilograme de cocaină de la o persoană din Statele Unite, despre care conspiratorii credeau că este un traficant de droguri puternic, dar care era de fapt un agent sub acoperire al Drug Enforcement Administration (DEA).

Ca parte a negocierilor pentru achiziționarea de cocaină, Lazar i-a solicitat, de asemenea, agentului sub acoperire să ucidă doi membri ai unui club rival de motocicliști din România și s-a oferit să îi furnizeze agentului sub acoperire puști, grenade, vehicule blindate și alte echipamente militare despre care Lazar înțelegea că vor fi folosite împotriva polițiștilor din Statele Unite. Membrii conspirației au trimis aproape 1 milion de dolari în Statele Unite, prin viramente bancare și transferuri Bitcoin, ca plată pentru droguri și crime.

La 17 noiembrie 2023, un juriu federal din Beaumont l-a condamnat pe Lazar pentru conspirație la șantaj, conspirație la importul de cocaină în Statele Unite și conspirație la spălare de bani.

Alți doi bărbați inculpați în acest caz, Murray Michael Matthews și Marc Patrick Johnson, sunt căutați de forțele de ordine.

Cazul a fost investigat de DEA, Homeland Security Investigations, U.S. Marshals Service și Internal Revenue Service – Criminal Investigations, cu asistență semnificativă din partea Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

Procurorul general adjunct Christopher Rapp pentru districtul estic al Texasului, procurorul general adjunct Conor Mulroe, fost membru al Secției pentru infracțiuni violente și racket (VCRS) din cadrul Diviziei penale și în prezent membru al Biroului procurorului general al SUA pentru districtul Columbia, și avocatul Jared Engelking din cadrul VCRS au instrumentat cazul.

Biroul pentru afaceri internaționale al Departamentului Justiției a colaborat cu partenerii din România din domeniul aplicării legii pentru a asigura arestarea și extrădarea lui Lazăr.

Acest caz face parte dintr-o anchetă a Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF).