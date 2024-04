Liderii PSD-PNL, declarații după ce au depus lista de candidați la europarlamentare / Ciucă: Sunt convins că cetățenii văd un angajament pentru România / Ciolacu: Am dat dovadă de maturitate politică. Nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid

Liderii PSD și PNL au făcut declarații după ce au depus la Biroul Electoral Central (BEC), vineri dimineață, lista comună de candidați la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) au transmis că această alianță electorală este formată pentru ”stabilitate și România”, în timp ce Mihai Tudose a transmis că este încrezător în ”bunul simț al românilor”, iar Rareș Bogdan a subliniat că ”trăim vremuri extrem de dificile, iar extremismul își arată colții ca în anii 30”.

Liderii PSD și PNL și primii candidați de pe lista comună pentru alegerile europarlamentare au mers cu două microbuze la sediul Biroului Electoral Central. Ei s-au întâlnit la sediul de campanie al alianței din zona Arcului de Triumf, același folosit de USL, fosta alianță dintre PSD și PNL pentru alegerile din anul 2012.

Nicolae Ciucă: „Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru PNL, PSD, ci pentru România, pentru a face tot ce ne stă în putință ca să continuăm acest proces de dezvoltare (…) Bani cu care vom continua să dezvoltăm comunitățile locale, să realizăm infrastructura rutieră, feroviară (…) domeniul educației și sănătății. Am mare încredere în acest demers și sunt convins că și cetățenii văd în această listă comună un angajament pentru România”.

Marcel Ciolacu: „Din acest moment este oficial, am trecut de la știri pe surse la oficial: Cele două partide au constituit o alianță electorală, la fel cum am construit și o coaliție de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru PSD, nici pentru PNL, am reușit să depășim discuțiile interne, să arătăm și interiorul partidelor (…) dar am reușit să luăm o decizie nu pentru noi, ci pentru România și stabilitate. România nu-și permite să piardă vreun ban când vorbim de aderarea la Schengen, la OCDE. Acestea sunt proiectele mari pentru care am creat această alianță electorală. Și vom vedea după ce românii vor decide la vot, pentru că au întotdeauna dreptate, după 10 iunie, deciziile politice. Am dat dovadă de maturitate politică, cred că am depășit momentul în care România trebuie să trăiască în circ, scandal și întotdeauna să împingem românii de a vota contra. Este un moment în care venim cu o ofertă administrativă pentru Capitala României, pentru alegerile europarlamentare. Nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid, intrăm în altă logică electorală”.

Mihai Tudose: „Sunt foarte încrezător în bunul simț al românilor (…) Tot ce înseamnă program guvernamental să-și găsească susținerea în Parlament, iar deciziile UE să poată fi adaptate la realitățile românești”.

Rareș Bogdan: „Sunt vremuri extrem de dificile pentru Europa, la fel ca în anii 30 extremismul își arată colții”.

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose deschide lista candidaților alianței PSD-PNL la alegerile europarlamentare. Pe locul al doilea este europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

Și Gabriela Firea, în prezent senator, candidează pentru un post de europarlamentar, ea fiind pe poziția a treia a listei.

Între candidații PSD-PNL la alegerile europarlamentare se mai află Dan Motreanu, Claudiu Manda, Adina Vălean, Victor Negrescu, Daniel Buda, Vasile Dîncu, Maria Grapini, Siegfried Mureșan.