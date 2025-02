Lewis Hamilton, despre dieta sa de când s-a transferat la Ferrari: „Nu pot mânca pizza tot anul, nu voi mai încăpea în mașină”

Lewis Hamilton a vorbit despre dieta sa de când s-a alăturat echipei Ferrari și a glumit că are îngrijorări legate de faptul că ar putea să nu mai încapă în monopost pentru sezonul 2025, relatează DailyMail.

În vârstă de 40 de ani, Hamilton și-a confirmat transferul spectaculos la echipa italiană în februarie 2024, înlocuindu-l pe Carlos Sainz Jr. și devenind coechipierul lui Charles Leclerc. Britanicul, care a semnat un contract pe mai mulți ani în valoare de 50 de milioane de lire sterline pe sezon, și-a început oficial aventura cu Ferrari pe 1 ianuarie și a petrecut mult timp la sediul echipei din Maranello, Italia.

Fiind un fan al bucătăriei italiene de mult timp, Hamilton a recunoscut că și-a redescoperit această pasiune în perioada petrecută în țară „Doamne. Am mâncat atât de multe pizza în ultimele săptămâni”, a spus el. „Dar, ciudat, am slăbit. Săptămâna trecută am mâncat trei pizza. Iubesc mâncarea italiană. Penne all’Arrabbiata este în continuare felul meu preferat de mâncare.”

În primii săi ani în motorsport, Hamilton a petrecut mult timp în Italia pentru diverse competiții. Printre acestea s-au numărat și sezoanele petrecute cu echipa MBM în Open Italian Championship în 2000 și 2001, alături de Nico Rosberg, care mai târziu avea să-i devină coechipier la Mercedes.

Britanicul și-a amintit cu nostalgie de momentele frumoase trăite în acea perioadă. „Îmi amintesc că mergeam în oraș cu Nico în fiecare seară să cumpărăm pizza și înghețată”, a spus el. „Mâncam atât de multă pizza.

Rădăcinile mele în motorsport sunt în Italia. Am concurat acolo când aveam 13 ani. Îmi amintesc că Luca del Fante, primul meu mecanic, și mama lui îmi făceau mereu o lasagna incredibilă. Nu am uitat acea lasagna nici până în ziua de azi.”

Hamilton a efectuat mai multe teste cu noul monopost Ferrari în ultimele săptămâni, iar următoarea sa apariție oficială va fi la testele oficiale de pre-sezon din Bahrain, săptămâna aceasta.

Aceasta va marca o schimbare majoră pentru britanic, după 12 sezoane strălucite la Mercedes, înainte ca sezonul 2025 să înceapă oficial cu Marele Premiu al Australiei, în weekendul 15-16 martie.

Hamilton și-a exprimat entuziasmul pentru acest nou capitol al carierei sale în Formula 1, dar a recunoscut că trebuie să fie atent pe măsură ce se adaptează la viața alături de Ferrari.

„Da, trebuie să am grijă la dietă”, a mărturisit Hamilton. „Dar va fi dificil. Trebuie să fiu atent și nu pot mânca pizza tot anul. Altfel, nu voi mai încăpea în mașină.”