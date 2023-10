Lenny Kravitz lansează un nou album, „Blue Electric Light”, primul din ultimii cinci ani

Lenny Kravitz anunţă lansarea, în 15 martie 2024, a „Blue Electric Light”, cel de-al doisprezecelea album de studio.

Joi, artistul a dezvăluit primul extras, o piesă intitulată „TK421”, referinţă la „Star Wars” şi la filmul „Boogie Nights”.

Cântăreţul în vârstă de 59 de ani apare dezbrăcat în cea mai mare parte a videoclipului care însoţeşte single-ul cu celebrele lui riff-uri de chitară, precum şi câteva accente funk şi electro.

Muzicianul s-a bucurat de succes la începutul anilor 1990 cu albumul „Mama Said” şi cu hiturile „It Ain’t Over ‘til It’s Over”, „Always on the Run” şi „Stand by my Woman”. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale este „Are You Gonna Go My Way”, de pe albumul cu acelaşi nume din 1993.

Născut pe 26 mai 1964, la New York, Leonard Albert Kravitz este cântăreţ, compozitor, actor şi producător muzical. Muzica lui cuprinde elemente rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, psychedelic, pop şi folk. Premiat patru ani la rând cu trofeul Grammy al categoriei „Best Male Rock Vocal Performance”, Kravitz a primit, în decembrie 2011, însemnele Ordinului Artelor şi Literelor din partea statului francez. A lansat 10 albume de studio, iar între cele mai de succes se numără „Mama Said” (1991), „Are You Gonna Go My Way” (1993), „Circus” (1995) şi „It Is Time for a Love Revolution” (2008). Turneul de promovare a acestuia din urmă a ajuns şi la Bucureşti.

Artistul a cântat în 2019 la Cluj-Napoca.