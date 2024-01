„Legends Tower”: Un grup de dezvoltatori vrea să construiască cel mai înalt zgârie-nori din SUA într-un oraș în care experții nu se așteptau

Un grup de dezvoltatori vrea să construiască ceea ce ar fi cea mai înaltă clădire din America într-un loc puțin probabil: Oklahoma City, relatează CNN.

Locația propusă pentru „Legends Tower”, de 581 de metri, este cu siguranță neconvențională. Zgârie-norii ar avea o înălțime mai mult decât dublă față de cea mai înaltă clădire din Oklahoma City în prezent și ar fi a cincea cea mai înaltă clădire din lume.

Cele mai înalte 10 clădiri din Statele Unite se află în New York și Chicago, primul și, respectiv, al treilea oraș ca mărime din țară. Oklahoma City este al 20-lea oraș ca mărime din America, cu aproximativ 700.000 de locuitori.

Dezvoltatorii notează că Oklahoma City este în expansiune și spun că orașul poate susține un astfel de proiect. Acesta a crescut cu aproape 2% între 2020 și 2022. Între 2010 și 2020, Oklahoma City a fost unul dintre cele 14 orașe din SUA care au adăugat peste 100.000 de persoane.

Planul servește ca o susținere a unui oraș în creștere. Dar propunerea ar putea fi condamnată din start. Primarul orașului Oklahoma City este nehotărât în legătură cu planul, iar un economist al orașului a respins zgârie-norii ca fiind „o plăcintă în cer”.

Dezvoltatorii, conduși de firma de investiții imobiliare Matteson Capital și de firma de arhitectură AO, au anunțat săptămâna aceasta că intenționează să construiască zgârie-nori în Oklahoma City, ca parte a unui nou proiect de dezvoltare cu destinație mixtă în oraș, cu magazine de vânzare cu amănuntul, restaurante și alte atracții.

Un alt motiv pentru care dezvoltarea este o surpriză: Revoluția „work-from-home” de la pandemie încoace a slăbit cererea de spații de birouri. Mai multe spații de birouri stau goale în prezent în Statele Unite decât în orice moment din 1979 încoace. Multe dintre cele mai înalte clădiri americane, cum ar fi One World Trade Center din New York, cu o înălțime de 541 de metri, și Willis Tower din Chicago, care are 526 de metri, sunt clădiri de birouri.

Astfel, în loc de birouri, turnul propus pentru Oklahoma City ar urma să includă un hotel Hyatt cu sute de camere, aproximativ 1.750 de apartamente și 110.000 de metri pătrați pentru magazine și restaurante.

În Bricktown, cartierul în care sunt prevăzute proiectul de dezvoltare masivă și zgârie-norii, dezvoltatorii spun că există cerere din cauza noilor opțiuni sportive și de divertisment. Alegătorii au aprobat recent o nouă arenă pentru Oklahoma City Thunder din NBA în zonă, iar planurile pentru un nou stadion de fotbal sunt în lucru.

„Oklahoma City s-a angajat să se dezvolte ca o zonă metropolitană majoră. Orașul a investit în infrastructura din jurul proiectului”, a declarat Scot Matteson, directorul general al Matteson Capital, într-o declarație pentru CNN.

‘Vânzarea dificilă pentru investitori’

Dezvoltatorii trebuie să obțină aprobarea din partea orașului Oklahoma City pentru a construi turnul.

Când a fost întrebat dacă susține turnul, primarul orașului Oklahoma City, David Holt, a afirmat pentru CNN, într-o declarație trimisă prin e-mail: „Din punctul meu de vedere, dezvoltatorii privați anunță adesea planuri, iar unele dintre aceste planuri se realizează, iar altele nu. Nu am o opinie fermă și aștept cu nerăbdare să le urmăresc efortul”.

Cea mai mare barieră ar putea fi finanțarea zgârie-norilor, a declarat Stefan Al, un arhitect și autor al cărții „Supertall: How The World’s Tallest Buildings Are Reshaping our Cities and our Lives”.

„Nu sunt sigur că merită prima de cost a construcției”, a spus el. Cu cât este mai înaltă clădirea înaltă, cu atât devine mai scumpă din cauza structurilor suplimentare pentru a susține clădirea.

„Există o piață care să plătească pentru această cheltuială?”. a spus Al, adăugând că ar fi o „vânzare dificilă pentru investitori”.

Întregul proiect de dezvoltare este estimat să coste 1,6 miliarde de dolari, inclusiv 770 de milioane de dolari pentru turn, a declarat Matteson. Finanțarea pentru proiect va proveni din mai multe surse, a spus el, inclusiv 200 de milioane de dolari în subvenții aprobate de oraș. Firma urmărește, de asemenea, obținerea de fonduri suplimentare de stat și federale.

Dar turnul ar fi un „caz aberant fără precedent” în Oklahoma City, a declarat Jason Barr, profesor de economie la Universitatea Rutgers-Newark, care studiază economia zgârie-norilor și este autorul cărții „Cities in the Sky: The Quest for the World’s Tallest Skyscrapers”.

Înălțimea celei mai înalte clădiri a unui oraș este strâns corelată cu cea de-a doua clădire ca înălțime, a spus el, iar turnul propus în Oklahoma City ar fi de peste două ori mai înalt decât cea mai înaltă clădire actuală a orașului, clădirea de birouri Devon Energy Center.

Populația unui oraș este, de asemenea, un indicator puternic al înălțimii pe care o va avea cea mai înaltă clădire.

Orașele mari, precum New York, pot avea clădiri mai înalte deoarece au mai mulți oameni și mai multe companii, a spus el. Dar turnul din Oklahoma i s-a părut lui Barr „mult prea înalt având în vedere populația orașului”. Populația New York-ului este de aproximativ 12 ori mai mare decât cea a orașului Oklahoma, iar populația orașului Chicago este de patru ori mai mare.

„Cu cât orașul este mai mic, cu atât este mai greu să umpli tot spațiul suplimentar și la un preț care să facă să merite”.

Steve Agee, economist la Oklahoma City University, a declarat că ideea este „o plăcintă în cer”, mai ales că ratele dobânzilor se situează la maximele ultimilor 23 de ani, ceea ce ar face finanțarea clădirii mai dificilă.

„Nu cred că economia funcționează în favoarea lor”, a spus el. „Nu mi se pare de neînchipuit că Oklahoma City este pregătit pentru o astfel de clădire”.