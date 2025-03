Legendarul Fabio Capello, despre Pep Guardiola: „A ruinat fotbalul italian”

Fabio Capello (fost antrenor la Real Madrid, AS Roma, Juventus și AC Milan) este de părere că Pep Guardiola (54 de ani) a făcut un mare rău fotbalului italian.

Într-un interviu pentru Mundo Deportivo, Capello (78 de ani) explică de ce consideră că Pep a făcut un deserviciu fotbalului italian.

Fostul tehnician spune că antrenorii italieni au încercat ani la rândul să copieze modelul Guardiola, dar fotbalul din Peninsulă nu are jucătorii și resursele financiare pe care catalanul le are la Manchester City (sau le-a avut la Barcelona în perioada de glorie sau la Bayern Munchen).

„Toată lumea a petrecut 10 ani încercând să-l copieze. Asta a distrus fotbalul italian, care și-a pierdut natura. Le-am spus multor antrenori: Încetați să îl imitați, opriți-vă, nu aveți jucătorii lui Guardiola!

Acum, în fotbalul italian, portarul joacă mingea (n.r. participă la faza de construcție).

Un dezastru, dar și o plictiseală care a speriat mulți oameni de fotbal, le este suficient să urmărească rezumatele, de ce să urmărești 90 de minute de pase și pase orizontale fără luptă, fără alergare…?

Din fericire, fotbalul se schimbă. S-a schimbat, în primul rând, Spania a câștigat Campionatul European cu două aripi și jucând în viteză” – Fabio Capello, pentru Mundo Deportivo.

Cu toate că l-a criticat, Capello a avut și cuvinte de laudă la adresa antrenorului Guardiola.

„Îl apreciez foarte mult pe Guardiola ca antrenor, a făcut lucruri minunate. Am trăit trei revoluții în fotbal, una la aproximativ 20 de ani: Ajaxul lui Cruyff, Milanul lui Sacchi și Barca lui Guardiola. Nu am nicio problemă să spun asta”, spune Fabio Capello.

🔥 Fabio Capello: „¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. Le ha costado varias Champions. La que ganó con el City fue la única en la que no intentó nada raro en partidos decisivos entre Manchester y Múnich. Siempre quiere ser el protagonista”.

🗞 El Mundo. pic.twitter.com/okTTtXK8Z2

— Samuel Vargas (@SVargasOK) March 8, 2025