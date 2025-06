Legenda tăcută a snookerului se retrage: „Șeriful din Pottingham” Anthony Hamilton va deveni antrenor

Anthony Hamilton va spune adio circuitului profesionist de snooker, după o carieră care s-a întins pe durata a peste trei decenii. La 53 de ani, Hamilton își anunță retragerea după un eșec la Q School care i-a închis poarta de acces spre un nou sezon de profesioniști. „Șeriful din Pottingham” a decis că este momentul potrivit pentru a face un pas în spate.

Hamilton a devenit profesionist în 1991 și a scris discret istorie într-un sport care adesea celebrează tăcerea, nu zgomotul.

Cea mai mare realizare a carierei este trofeul de la German Masters din 2017, câștigat cu 9-6 în fața lui Ali Carter, la celebrul Tempodrom din Berlin. A fost primul (și singurul) titlu de clasament al carierei.

Anii din urmă au fost grei. Problemele de sănătate, în special durerile la gât și deteriorarea vederii, i-au afectat din plin performanța.

„Am jucat cu multe dureri de-a lungul timpului, a fost tot mai rău spre sfârșit”, spune Hamilton.

Nu a încetat să spere în șansa sa, cu toate că în circuitul mondial au apărut tineri tot mai competitivi.

A încheiat sezonul trecut pe locul 69 mondial, iar din păcate pentru el la Q School Leicester au urmat două înfrângeri care i-au curmat visul de a evolua din nou printre profesioniști: 2-4 cu Patrick Whelan și 2-4 cu Umut Dikme.

Va fi un capăt de drum din calitate de jucător, dar Hamilton nu va sta departe de snooker. Dimpotrivă, el a ales calea antrenoratului.

„Îmi va lipsi rutina, dar sper să pot schimba acea rutină cu una nouă: antrenoratul”, precizează Hamilton pentru Metro.co.uk.

„Dacă lucrăm împreună, sunt alături de tine. Jucătorii au nevoie de feedback imediat – știu asta.

Oricine vrea să vină pentru un pic de antrenament, sunt gata să încerc să ajut”, transmite Anthony, cel care are în plan să devină un antrenor „de școală veche” implicat 100%.

Hamilton părăsește lumea snookerului profesionist așa cum i-a plăcut mai mult: fără zgomot, fără lumina reflectoarelor. Pe măsura jocului său de la masă: calm, cu discreție, cu o constanță remarcabilă.

Își va încheia cariera cu 326 de break-uri de peste 100 de puncte (centuries), a fost cel mai sus pe locul 10 mondial și a fost, înainte de toate, o prezență respectată în vestiar.

