Legenda ciclismului a împlinit 80 de ani – Eddy Merckx explică de ce nu i-ar fi plăcut să concureze în prezent

Legendarul Eddy Merckx a împlinit marți 80 de ani, iar cu ocazia zilei de naștere a acordat un interviu special. Cel supranumit „Canibalul” a mărturisit, printre altele, de ce nu i-ar fi plăcut să concureze în zilele noastre, ciclismul prezentului fiind unul „mult prea programat”.

Considerat cel mai mare ciclist din toate timpurile, Eddy a ajuns la 80 de ani, vârstă pe care a împlinit-o marți, 17 iunie.

Publicația belgiană Dernière Heure i-a pregătit un interviu aniversar inedit, iar Merckx a vorbit despre ciclismul tinereții sale, dar și despre cel din prezent.

Una dintre cele mai savuroase întrebări a venit de la fostul campion mondial Philippe Gilbert: „Dacă ai fi profesionist astăzi, la ce echipă te-ai vedea concurând?”

„M-aș fi putut vedea cu ușurință la UAE, cum este Pogacar. Este cea mai bună echipă din pluton.

Este, de asemenea, cea în care normele sunt cele mai clare, cu un lider de echipă capabil să strălucească pe toate suprafețele”, a răspuns Eddy.

Întrebat de Johan Museeuw dacă i-ar plăcea să concureze în epoca actuală a ciclismului, Merckx a fost sincer:

„Nu, nu în mod special. Am preferat ciclismul din epoca mea. În zilele noastre totul este prea programat, prea calculat.

Unii cicliști petrec mai mult timp antrenându-se decât concurând. Mie, îmi plăcea prea mult să concurez”, a transmis Merckx.

Cu toate acestea, legendarul Eddy transmite că i-ar fi plăcut să aibă tehnologia actuală la dispoziție: „Am alergat în Giro pe o bicicletă cu 10 viteze. Acum au 24, iar bicicletele nu mai cântăresc aproape nimic.”

Eddy Merckx nu i-a uitat nici pe cei care l-au ajutat cel mai mult în carieră, el menționându-i pe apropiații care au avut un impact decisiv asupra legendarei sale cariere.

„În primul rând, soția mea. Apoi managerul meu, Jean van Buggenhout. Socrul meu a fost, de asemenea, foarte important – el m-a antrenat pentru Campionatul Mondial din 1964”, a fost de părere legendarul campion belgian.

„Întotdeauna am început o cursă cu ambiția de a o câștiga. Pentru mine, asta era starea de spirit logică. Am pornit de la principiul că trebuie să le arăt celorlalți că eu sunt cel mai bun”, a conchis Merckx.

