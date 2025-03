Legenda boxului George Foreman a murit. A fost protagonist în celebra confuntare „Rumble in the Jungle” cu Muhammad Ali

Legenda boxului la categoria grea, George Foreman, a murit la vârsta de 76 de ani, potrivit familiei sale, potrivit BBC. Cunoscut sub numele de „Big George” în ring, americanul şi-a construit una dintre cele mai remarcabile şi durabile cariere în acest sport, câştigând aurul olimpic în 1968 şi revendicând de două ori titlul mondial la categoria grea, la un interval de 21 de ani – a doua oară devenind cel mai în vârstă campion din istorie, la 45 de ani.

El şi-a pierdut primul titlu în faţa lui Muhammad Ali în celebrul meci „Rumble in the Jungle” din 1974. Totuşi, cariera profesională a lui Foreman a cuprins un total uluitor de 76 de victorii, inclusiv 68 prin knockout, aproape dublu faţă de Ali.

George Foreman rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din istoria boxului profesionist, cu o carieră extraordinară ce s-a întins pe parcursul a două perioade distincte. În prima parte a carierei sale, Foreman a uimit lumea sportului prin forța sa devastatoare, cucerind medalia de aur la Jocurile Olimpice din Mexic din 1968 la categoria grea. Doar doi ani mai târziu, și-a făcut debutul în boxul profesionist, impresionând experții cu victoriile sale rapide prin knockout.

Apogeul primei sale perioade în ring a fost atins în 1973, când l-a învins pe Joe Frazier într-un meci memorabil în Jamaica, cunoscut sub numele de „Sunlight Showdown”. Foreman l-a doborât pe Frazier de șase ori în doar două runde, câștigând titlul mondial la categoria grea și stabilindu-se ca unul dintre cei mai de temut pugiliști ai generației sale. Deși a pierdut ulterior titlul în fața lui Muhammad Ali în legendarul „Rumble in the Jungle” din 1974, performanța sa din acea perioadă rămâne remarcabilă, cu un record impresionant de 40 de victorii și doar două înfrângeri înainte de prima sa retragere din 1977.

După o pauză de zece ani în care a devenit predicator, Foreman a șocat lumea boxului revenind în ring la vârsta de 38 de ani. Contrar tuturor așteptărilor, a demonstrat că vârsta este doar un număr, adaptându-și stilul de luptă și bazându-se mai mult pe experiență și rezistență decât pe puterea brută care îl definise anterior. Această a doua perioadă a carierei sale a culminat cu un moment istoric în 1994, când, la vârsta de 45 de ani, l-a învins pe Michael Moorer pentru a recâștiga titlul mondial la categoria grea, devenind cel mai în vârstă campion mondial din istoria boxului până în acel moment.

Dincolo de performanțele sale sportive, Foreman a demonstrat o longevitate extraordinară în ring, cu o carieră profesionistă ce s-a întins pe parcursul a trei decenii. Statisticile sale finale sunt impresionante: 76 de victorii (din care 68 prin knockout) și doar 5 înfrângeri. Această rezistență remarcabilă, combinată cu capacitatea sa de a se reinventa și de a concura la cel mai înalt nivel chiar și în a doua jumătate a carierei sale, îl plasează într-o categorie aparte în istoria sportului.

După retragerea definitivă din box, Foreman a transformat succesul din ring într-o carieră de afaceri la fel de impresionantă, devenind fața celebrului „George Foreman Grill” și demonstrând aceeași determinare și adaptabilitate care l-au caracterizat ca sportiv. Legendarul boxer a reușit să își construiască un imperiu comercial estimat la sute de milioane de dolari, completând astfel o poveste remarcabilă de succes atât în sport, cât și în afaceri, și servind drept inspirație pentru generații întregi de atleți.