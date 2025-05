Record pe circuit și pole position pentru Lando Norris în Marele Premiu al Principatului Monaco

Pilotul McLaren Lando Norris va pleca din pole position în cursa finală a Marelui Premiu din Monaco, după ce a stabilit cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, mai exact 1:09.954, un nou record al circuitului.

Norris l-a depășit pe Charles Leclerc (Ferrari) în ultimul moment, francezul venind la 0.109 secunde diferență. Pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), la 0.175 secunde în spatele câștigătorului.

Lewis Hamilton a reușit un loc patru, în fața lui Verstappen (RedBull Racing), care a terminat pe cinci. Totuși, noul pilot Ferrari este sub investigație și rămâne de văzut dacă i se va menține poziția.

Ei au fost urmați de Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas F1 Team), Liam Lawson (Racing Bulls) și Alexander Albon (Williams).

Sesiunea s-a transformat într-un dezastru pentru Mercedes, care a provocat ambele steaguri roșii ale calificărilor. Mai întâi prin Kimi Antonelli, victimă a unui accident chiar la finalul Q1. Apoi, la începutul Q2, George Russell a avut o problemă la monopostul său, fiind nevoit să oprească în mijlocul tunelului. Cele două săgeți argintii au încheiat sesiunea pe locurile 14 și 15.

Este prima dată când Norris pleacă din pole position în Principat.

