Lando Norris va pleca din pole position în cursa finală a Marelui Premiu din Abu Dhabi / McLaren se îndreaptă spre primul titlu după 26 de ani

Pilotul McLaren Lando Norris a terminat primul în calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi, sâmbătă, în timp ce coechipierul său, Oscar Piastri (McLaren), a ocupat locul doi (+0.209). Carlos Sainz (Ferrari) a încheiat pe locul trei, la o diferență de +0.229. Astfel, Lando Norris va pleca din pole position în cursa finală de duminică de la Abu Dhabi.

QUALIFYING CLASSIFICATION

McLaren in the box seat as they look to clinch their first constructors’ title in a quarter of a century #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/TK0P2kDzmg

— Formula 1 (@F1) December 7, 2024