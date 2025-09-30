La rectificarea bugetară, partidele politice primesc mai mulți bani decât Educația, de la Guvernul Bolojan: 169 milioane lei pentru AEP, 140 milioane lei pentru MEC – proiect

Guvernul va aloca prin rectificarea bugetară din septembrie 2025 mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale decât pentru Educație. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) primește în plus 169 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor partidelor din campania pentru alegerile prezidențiale din acest an, în timp ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) primește doar 140 de milioane lei de la bugetul de stat.

Ce scrie Guvernul în document:

Autoritatea Electorală Permanentă: „+169,0 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025”.

Ministerul Educației și Cercetării: „+140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR; s-au suplimentat fondurile pentru proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (953,2 milioane lei) concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la fondurile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (-330 milioane lei) și rambursabilă (-30 milioane lei), precum și la «Alte transferuri» (-77,6 milioane lei)”.

Suplimentarea de buget de la AEP vine pe fondul unui buget deja existent pentru capitolul respectiv de 517.400.000 lei. Asta urcă suma plătită partidelor politice pentru acest an (2025) la 685 de milioane de lei, potrivit Legii Bugetului și proiectului de OUG privind rectificarea bugetară.