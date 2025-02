VIDEO Kyren Wilson, campion la German Masters la snooker: Victorie în frame decisiv cu Barry Hawkins

Kyren Wilson s-a încoronat campion la German Masters la snooker după o finală electrizantă contra lui Barry Hawkins. Campion mondial în exercițiu, Wilson a avut nevoie de frame decisiv în marea finală de duminică de la Berlin pentru a se impune, scor 10-9.

Cu excepția debutului de finală, acolo unde Kyren a condus cu 2-0, meciul a oferit un echilibru fantastic, cei doi propunând mai multe răsturnări de scor, dar doar la un singur frame avantaj.

S-a ajuns la 9-9, iar Wilson a avut în cele din urmă câștig de cauză după un frame decisiv.

Cel mai mare break reușit de Wilson în finală a fost unul de 128 de puncte (în frame-ul 8), iar de cealaltă parte Hawkins a bifat un break de 102 puncte (în frame-ul 9).

Kyren a primit un cec în valoare de £100,000, în timp ce Barry a plecat acasă cu £45,000.

Cel mai mare break al ediției din 2025 a fost reușit de Si Jiahui: 145 de puncte.

Rezumatul finalei dintre Kyren Wilson și Barry Hawkins

