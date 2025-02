Kimi Antonelli (18 ani), înlocuitorul lui Lewis Hamilton la Mercedes, vorbește despre obiectivele pentru sezonul 2025 din Formula 1

Într-un interviu preluat de site-ul oficial al Formulei 1, Kimi Antonelli a vorbit despre obiectivele pe care le va avea în sezonul 2025 al Marelui Circ, momentul debutului pentru Mercedes.

În vârstă de 18 ani, Kimi este pilotul ales de Toto Wolff pentru a-l înlocui pe Lewis Hamilton, multiplul campion mondial alegând să se transfere la Scuderia Ferrari.

Pentru site-ul oficial al Formulei 1, Antonelli a precizat că va încerca să câștige și la nivelul Marelui Circ, dar este conștient de faptul că va fi foarte greu și că presiunea va fi una la cote ridicate.

„Voi merge cu gândul de a încerca să câștig, dar, desigur, trebuie să fii realist în același timp.

Abia am intrat pe grila de stat, sunt într-o echipă bună – sunt într-o echipă mare, sunt cu Mercedes și sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea pe care am primit-o.

Dar, desigur, va trebui să învăț, voi încerca să fac cât mai puține greșeli, să învăț cursă cu cursă și apoi, de asemenea, să încerc obținerea unor rezultate excelente.

Voi încerca, de asemenea, să învăț multe de la coechipierul meu, George. Este un pilot foarte bun și a arătat mai ales anul trecut de ce este capabil. Voi încerca să învăț cât mai mult posibil și apoi vom vedea ce putem face.

Este un pic ciudat pentru că un pilot italian merge la Mercedes (n.r. el) și un pilot englez merge la Ferrari (n.r. Hamilton)” – a spus Kimi Antonelli la microfonul Sky Sport F1.

Kimi Antonelli talks about Lewis Hamilton:

„Saying that I am replacing Lewis Hamilton, I don’t think that is really correct. He is such a big figure in the sport and he has done so much, so I feel like I am just the next Mercedes driver.”

