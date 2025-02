Kellogg, emisarul SUA pentru Ucraina, a sosit la Kiev

Reprezentantul SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, tocmai a sosit la Kiev. Vorbind cu reporterii în gară, acesta a declarat că administrația americană ascultă argumentele ucrainene și a subliniat că administrația americană înțelege nevoia de garanții de securitate, potrivit The Guardian.

„Misiunea mea este să stau și să ascult și să spun, care sunt preocupările dumneavoastră, … apoi să mă întorc în SUA, să vorbesc cu președintele Trump, cu secretarul Rubio și cu restul echipei și să mă asigur că vom reuși”, spune el.

Întrebat cât de încrezător este că poate fi găsită o soluție bună, acesta a răspuns că este întotdeauna încrezător în orice.

Kellogg s-a aflat ieri la Bruxelles și Varșovia, unde s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președintele polonez Andrzej Duda.

US Special Representative for Russia and Ukraine, Keith Kellogg Arrives in Kyiv!

Kellogg wasn’t present in the meeting with russia because russia dislikes him! pic.twitter.com/Z61EWj6LEq

— Clown (@DanaSLJL) February 19, 2025