Kelemen Hunor: Sunt relaxat, nu am nimic de pierdut, vorbesc despre problemele reale ale societăţii şi încerc să ofer soluţii pragmatice pe termen mediu şi pe termen lung

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că, dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, este ca şi când ar câştiga, pentru că „pleacă de jos”, fiind un candidat care vorbeşte despre problemele reale ale societăţii şi încearcă să ofere soluţii pragmatice, transmite Agerpres.

Întrebat, la Pro TV, dacă crede că va deveni preşedintele României, Kelemen Hunor a spus că depinde de votul cetăţenilor.

„Toţi avem aceeaşi şansă. Sunt relaxat, nu am nimic de pierdut, vorbesc despre problemele reale ale societăţii şi încerc să ofer soluţii pragmatice pe termen mediu şi pe termen lung, fiindcă aceste chestiuni nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Dacă eu ajung în turul doi am câştigat, fiindcă plec de jos. Dacă reuşesc să ajung în turul doi, înseamnă că am o susţinere enorm de puternică din partea cetăţenilor. Dacă am intrat în turul doi, nu mai contează”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, dacă alegătorii au nevoie de un preşedinte care îi reprezintă şi care este preşedintele cetăţenilor, atunci în primul tur au libertatea de a alege pentru cineva.

„În turul doi s-ar putea să votaţi împotriva cuiva. Dacă credeţi că eu pot să vă reprezint, am o viziune despre România, am soluţii pentru România, atunci puteţi să vă bazaţi pe mine şi să mă votaţi în turul întâi”, a transmis candidatul UDMR.