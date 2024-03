Kelemen Hunor: Social-democraţii şi liberalii, condamnaţi să rămână împreună şi după alegerile europarlamentare din 9 iunie

Social-democraţii şi liberalii sunt „condamnaţi” să rămână împreună şi după alegerile europarlamentare din 9 iunie, iar o întrebare este în ce familie europeană va merge „locomotiva” independentă a listei comune a acestora, a afirmat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, conform Agerpres.

„Acum PNL e în coaliţia de stânga cu PSD. Când faci liste comune la europarlamentare cu PSD, am şi eu acolo o întrebare, că am înţeles că după europarlamentare PNL-iştii se întorc în depou la PPE, PSD-iştii merg spre socialişti, ‘locomotiva’ unde se va duce? Că am înţeles că va fi independentă. Unde se va duce? La verzi, la liberali, la progresişti? Dăm şi lor ceva noi, România? Că totuşi ‘locomotiva’ trebuie să meargă undeva”, a declarat Kelemen Hunor, la Realitatea TV.

Întrebat dacă crede că social-democraţii şi liberalii vor rămâne împreună şi după 9 iunie, el a răspuns afirmativ. „Da, sunt condamnaţi de a merge împreună. Condamnaţi de situaţie şi de deciziile luate. Nu există altă cale nici pentru unii, nici pentru alţii”, a afirmat liderul UDMR.

Referitor la viitoarele alianţe electorale ale UDMR, Kelemen Hunor a arătat că acest aspect va depinde de alegători, adăugând că, din ceea ce se vede în prezent, nimeni nu va avea majoritate după alegerile parlamentare.

„Nu am schimbat tabăra foarte des. (…) Cu cine am face alianţă electorală? Nu depinde de mine. Românii aleg pe 8 decembrie. Eu nu pot să aleg altceva decât aleg cetăţenii cu drept de vot. Aş vrea eu să fie altfel, dar s-ar putea să nu pot. Găteşti ce găseşti în cămară, e simplu. Dacă mergem pe tot ce se vede astăzi, nu ştiu ce se va întâmpla până în decembrie, atunci probabil că nimeni nu va avea majoritate, niciun partid. Deci vom face coaliţie în continuare în România. Primul pas este să avem o reprezentare echilibrată şi proporţională în Parlament, noi, cei de la UDMR, după care, bineînţeles, cu partidele cu care poţi să discuţi, poţi să negociezi şi eşti compatibil într-o oarecare măsură”, a explicat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, „în România această cultură politică de a face coaliţii încet, încet devine din ce în ce mai sofisticată, pentru că nimeni nu câştigă singur alegerile”.

„Sigur, dacă PSD cu PNL nu pot să facă majoritate şi vor să guverneze împreună, vor căuta aliaţi. Dacă vor veni la noi, noi ştim cum trebuie să abordăm o astfel de solicitare, dar trebuie să aşteptăm până în 8 decembrie. Deci asta este probabil varianta cea mai apropiată de realitatea de azi, dar cifrele de azi nu ştiu dacă se vor potrivi cu cifrele din 8 decembrie. Deci nu vreau să fac un salt până în decembrie, că e aproape imposibil, dar vă daţi seama că vom găti şi noi cu ce vom găsi în cămară. Important e să fim la masă, nu pe ‘meniu'”, a mai menţionat preşedintele UDMR.