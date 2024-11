Kazahstanul vrea să-şi majoreze semnificativ exporturile de petrol, ocolind Rusia

Kazahstanul şi-ar putea majora semnificativ exporturile de ţiţei de la portul turcesc Ceyhan, a declarat luni ministrul Energiei, Almasadam Satkaliyev, o decizie care ar reduce ponderea de peste 80% a fluxurilor pe care le trimite în prezent prin Rusia, transmite Reuters, conform Agerpres.

Exporturile via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ar putea creşte la 20 milioane tone metrice pe an, de la nivelul actual de 1,5 milioane tone dacă ţara îşi va spori producţia, a afirmat Almasadam Satkaliyev. El nu a dat publicităţii un interval de timp exact.

„Există interes în dezvoltarea şi majorarea graduală a volumului de livrări de petrol din Kazahstan atât din partea noastră cât şi a partenerilor din Azerbaidjan”, a declarat el în Parlament.

Kazahstanul trimite cu o flotă de petroliere ţiţeiul prin Marea Caspică pentru export via BTC, care traversează Azerbaidjan, Georgia şi Turcia.

Kazahstanul va exporta anul acesta 68,8 milioane tone de petrol, a anunţat ministrul Energiei, inclusiv 55,4 milioane tone via conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) către portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. De asemenea, va trimite 8,6 milioane tone via conducta Atyrau-Samara, tot prin Rusia, 3,6 milioane tone via Marea Caspică şi 1,1 milioane tone prin conducta către China.

Anul acesta, Kazahstanul ar urma să producă 88,4 milioane tone metrice de petrol, a declarat separat Satkaliyev, în scădere faţă de planul original de peste 90 milioane tone, ceea ce reflectă lucrările de mentenanţă la zăcămintele mari de ţiţei şi angajamentul Kazahstanului faţă de planul OPEC+ de reducere a producţiei.

Exporturile Kazahului sunt responsabile pentru mai mult de 1% din aprovizionarea mondială. Din 2026, ţara ar urma să producă peste 100 milioane tone de petrol pe an.