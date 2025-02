Justin Trudeau a sărbătorit victoria Canadei la hochei pe gheaţă în faţa SUA: „Nu ne puteţi lua ţara”

Echipa Canadei a învins Statele Unite cu 3-2, la Boston, în finala „4 Nations Face-Off”, încheind astfel un turneu de hochei pe gheaţă plin de tensiune politică, relatează Reuters, conform News.ro.

Connor McDavid a marcat golul victoriei, după ce Jordan Binnington, portarul canadian mult criticat, a avut câteva intervenţii decisive.

Acţiunea tensionată de pe gheaţă a reflectat tensiunile geopolitice care au izbucnit în America de Nord de când preşedintele american Donald Trump a preluat funcţia luna trecută.

Trump, care a vorbit deschis despre dorinţa sa de a asimila vecinul nordic al Americii drept „al 51-lea stat” şi a ameninţat cu tarife uriaşe pentru importurile canadiene, a sunat echipa americană pentru a-şi oferi sprijinul înainte de competiţie.

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a ripostat după meci. „Nu ne puteţi lua ţara – şi nu ne puteţi lua jocul”, a postat el pe reţelele sociale.

Crainicul a cerut respect pentru imnurile naţionale ale ambelor echipe, dar mulţi fani americani au huiduit în timpul interpretării „O Canada” de dinaintea meciului de la TD Garden.

Fanii canadieni au huiduit imnul naţional al Statelor Unite la meciul de săptămâna trecută de la Montreal, câştigat de americani cu 3-1.

La ediţia inaugurală a turneului au mai participat Finlanda şi Suedia.

Turneul, pe care NHL l-a prezentat în locul tradiţionalului său meci All-Star, a avut un succes enorm, meciul de sâmbătă dintre SUA şi Canada atrăgând 10,1 milioane de telespectatori, potrivit NHL.

Se aşteaptă ca cifrele de joi să fie şi mai mari, atât în termeni de audienţă, cât şi de pariuri sportive.

