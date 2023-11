Jumătate din afișele cu ostatici israelieni din Londra sunt smulse în termen de 48 de ore

În fiecare săptămână, 20.000 de afișe din capitala britanică cu chipurile și numele celor răpiți de Hamas pe 7 octombrie sunt îndepărtate, spun activiștii care le postează. Jumătate din toate afișele din Londra care poartă chipurile ostaticilor reținuți în Gaza sunt îndepărtate în 48 de ore, multe dintre ele fiind smulse imediat ce apar, relatează Jewish Chronicle.

Voluntarii au lipit pe clădiri, cabine telefonice, obloanele magazinelor, stâlpii de iluminat public și indicatoarele stradale afișele roșii și albe, pe care scrie cu litere mari cuvântul „Răpit”, într-un act de solidaritate cu victimele din Israel și într-un efort de a menține ostaticii în atenția publicului larg.

Numai în Londra, ei lipesc cel puțin 40.000 de afișe în fiecare săptămână, potrivit coordonatorului campaniei, Ari, care a cerut să fie identificat doar prin prenumele său din motive de siguranță.

Dar, într-o expresie îngrijorătoare de ostilitate față de victimele nevinovate, cel puțin 50 la sută dintre aceste afișe dispar din capitală aproape la fel de repede cum voluntarii le lipesc cu bandă adezivă, potrivit lui Ari. Altele sunt vandalizate. Acest comportament este reluat în alte orașe din Marea Britanie și în străinătate, în SUA.

În timp ce comunitatea din Londra se confruntă cu priveliștea rămășițelor smulse, poliția din Manchester investighează după ce un ofițer a fost filmat în timp ce îndepărta posterele lipite de un perete temporar în fața unui șantier de construcții din apropierea unei zone cu o populație evreiască numeroasă.

Întrebat cât timp tind să rămână lipite majoritatea afișelor din Londra, Ari a spus: „Între 24 și 48 de ore maximum, [deși] unele sunt acolo pentru mai mult timp.” El a estimat că, în acest interval de timp, cel puțin 50 la sută sunt îndepărtate. „Oamenii, în principal musulmani și [activiști] ai „Palestinei libere”, vin și le rup”, a spus Ari, un israelian care lucrează în domeniul IT.

„I-am instruit pe voluntari să nu facă nimic, doar să filmeze [și să întrebe] ‘De ce faceți asta?’ „. Voluntarii lucrează în grupuri pentru siguranță, dar au fost întâmpinați uneori cu agresivitate și rasism explicit.

Ari a spus: „De câteva ori am avut parte de niște tipi care au strigat… ‘Duceți-vă dracului, Palestina liberă, Evrei afară, Evrei (în arabă), plecați!’ „.

Numărul de voluntari care au aranjat tipărirea și montarea afișelor – câteva sute de persoane, majoritatea evrei sau israelieni din Londra – este eclipsat de volumul de activiști anti-israelieni care intenționează să le rupă. Ari a spus: „Au atât de mulți care susțin ideea. Noi suntem destul de puțini”.

Voluntarii din Londra colaborează îndeaproape cu omologii lor din Manchester, unde, de asemenea, sunt îndepărtate afișe cu ostatici.

Poliția din Manchester investighează după ce imaginile postate luni pe rețelele de socializare păreau să arate un ofițer de sprijin comunitar care smulgea posterele de pe un zid temporar care înconjoară un șantier de construcții din Prestwich, unde locuiește o mare comunitate evreiască.

Șeful poliției din Manchester, Stephen Watson, a declarat că este „foarte îngrijorat” și a recunoscut că ofițerul a „greșit”. Vorbind pentru BBC Radio Manchester, acesta a spus: „Înțelegerea mea inițială este că au existat o serie de plângeri cu privire la postere, un ofițer [a fost] detașat – de fapt, a fost un polițist voluntar, sub instrucțiune, a îndepărtat posterele.”

El a adăugat că nu crede că acțiunea ofițerului a fost „rău intenționată”, spunând: „Cred, citind printre rânduri, că în acest caz am răspuns prost la o plângere și cred că am greșit și nu am acționat în conformitate cu instrucțiunile noastre.”

La Londra, Ari și colegii săi voluntari sunt hotărâți să continue să înlocuiască afișele și au lansat un crowdfunder online pentru a ajuta la acoperirea costurilor de tipărire, care se ridică la sute de lire sterline pe săptămână. „La început, am folosit Sellotape [pe postere], dar acum am găsit un lipici mult mai puternic, care le va fi mai greu să le dea jos”, a spus Ari.

El a adăugat că voluntarii implicați în mișcarea de susținere a captivilor din Israel nu vor fi descurajați de cei care încearcă să-i intimideze: „Energia există în comunitatea evreiască din Marea Britanie”.

Comentând cantitățile de afișe care au fost îndepărtate, Campania împotriva antisemitismului a declarat „A rupe posterele cu persoane dispărute răpite de teroriștii Hamas este cam de cea mai joasă speță. „Acest comportament josnic pare a fi o încercare de a ascunde răpirile barbare și de a proteja grupul terorist din spatele lor de dezgustul pe care îl simte publicul.

„Este înspăimântător să ne gândim că o astfel de animozitate față de evrei există atât de mult pe străzile Marii Britanii.” Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Societatea britanică trebuie să-și amintească urgent care sunt valorile noastre”.