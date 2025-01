Jose Mourinho și marele regret al carierei: Plecarea de la Real Madrid

Într-un interviu pentru Corriere dello Sport, Jose Mourinho a vorbit despre unul dintre marile sale regrete ale carierei: plecarea de la Real Madrid în anul 2013.

Tehnicianul lusitan precizează că Florentino Perez, conducătorul galacticilor de atunci (el conduce clubul de pe Santiago Bernabeu și în prezent), a încercat să-l convingă să rămână la „Los Blancos”, dar despărțirea s-a făcut la dorința antrenorului portughez.

În perioada 2010-2013, cel supranumit „The Special One” a cucerit trei trofee la Real Madrid, inclusiv titlul din LaLiga în 2012.

„Să-i spun nu lui Florentino (n.r. Perez) rămâne unul dintre cele mai mari regrete ale mele.

El mi-a spus: „Mou, nu pleca acum, ai făcut ce a fost mai greu şi ce e mai bun urmează să vină”, a precizat Jose Mourinho despre discuţia cu preşedintele merengue.

„Am vrut să mă întorc la Chelsea după trei ani dificili în Spania”, a concluzionat Mourinho.

După plecarea portughezului, la Real Madrid a venit Carlo Ancelotti, cel care a reușit să îndeplinească visul fanilor spanioli: cucerirea celei de-a zecea Champions League.

Între timp, Realul a ajuns la 15 Ligi ale Campionilor.

De la despărțirea de Real Madrid, Jose Mourinho a mai pregătit pe Chelsea, Manchester United, Tottenham și AS Roma, iar în prezent o antrenează pe Fenerbahce.

