Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar pentru ”Titanic” și ”Avatar” a murit la 63 de ani

Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar pentru „Titanic” şi „Avatar”, care a ajutat la transpunerea în realitate a viziunilor regizorului James Cameron, a murit la 63 de ani, informează The Guardian. „Titanic” a devenit primul film care a avut încasări de 1 miliard de dolari la nivel global, iar Landau a depăşit apoi această performanţă cu „Avatar” şi „Avatar: Calea Apei”.

Alan Bergman, co-preşedinte al Disney Entertainment, a anunţat decesul lui Landau sâmbătă, într-un comunicat în care nu a fost precizată cauza decesului.

„Jon a fost un vizionar al cărui talent extraordinar şi pasiune au adus la viaţă pe marele ecran unele dintre cele mai de neuitat poveşti. Contribuţiile sale remarcabile la industria cinematografică au lăsat o amprentă de neşters şi va fi profund regretat. A fost un producător emblematic şi de succes, dar o persoană şi mai bună şi o adevărată forţă a naturii care i-a inspirat pe toţi cei din jurul său”, a declarat Bergman.

Jon Landau a scris istorie în 1997 cu „Titanic”, care a devenit primul film cu încasări de 1 miliard de dolari în box office-ul mondial. El a depăşit acest record de două ori, cu „Avatar” în 2009 şi continuarea sa, „Avatar: Calea Apei”, în 2022.

“The Avatar family grieves the loss of our friend and leader, Jon Landau. His zany humor, personal magnetism, great generosity of spirit and fierce will have held the center of our Avatar universe for almost two decades. His legacy is not just the films he produced, but the… pic.twitter.com/fsR77qHoO2

