Joi se dispută Qarabag – FCSB în Europa League – Cine transmite la tv partida

FCSB joacă joi un meci foarte important în Europa League pe terenul celor de la Qarabag. Duelul contează pentru etapa a 7-a, penultima, din faza grupelor.

După disputarea a șase etape, FCSB se găsește pe locul 10, unul care duce în 16-imile Europa League.

Gruparea bucureșteană are 11 puncte și poate spera la o clasare printre primele opt, ceea ce ar însemna calificarea directă în optimile competiției.

De cealaltă parte, Qarabag a acumulat trei puncte și se află pe locul 33: nu mai are șanse de a continua în acest sezon de Europa League.

Echipe probabile

Qarabag: Mahammadaliyev – Silva, Huseynov, Medina, Bayramov – Jankovic, Romao – Kashchuk, Andrade, Addai – Akhundzada. Antrenor: Guran Gurbanov

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Alhassan, Șut, Fl. Tănase – Ștefănescu, Bîrligea, Miculescu. Antrenor: Elias Charalambous

FCSB, rezultate în sezonul 2024-2025 din Europa League

Seven teams confirm their place in the round of 16 or knockout phase play-offs ✅#UEL pic.twitter.com/rWmkWeIkrd

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2024