John Leguizamo se alătură distribuției filmului Odiseea, al lui Christopher Nolan

John Leguizamo este cel mai recent star care se alătură distribuției filmului „Odiseea” al lui Christopher Nolan. El va apărea alături de membrii distribuției anunțați anterior: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie și Jon Bernthal, scrie Variety.

Universal a anunțat luna trecută că filmul „este o epopee de acțiune filmată în întreaga lume folosind noua tehnologie cinematografică IMAX. Filmul aduce saga fundamentală a lui Homer pe ecranele IMAX pentru prima dată”.

”Odiseea”, opera epică grecească antică al lui Homer, rămâne una dintre cele mai vechi opere literare încă citite de publicul modern. Acesta relatează povestea eroului grec Odysseus în timpul călătoriei sale tumultoase spre casă după Războiul Troian.

„Odiseea” urmează să ajungă în cinematografe pe 17 iulie 2026.

După cum a relatat în exclusivitate Variety săptămâna aceasta, filmul va fi parțial filmat în Sicilia, care se remarcă prin faptul că este o locație pentru rătăcirile lui Odysseus în epopee. Filmările sunt așteptate să înceapă în primăvara anului 2025 pe insula Favignana, considerată „insula caprei”, despre care mulți cred că este locul unde Homer l-a vizualizat pe Odiseu debarcând cu echipajul său.

Cariera comediantului și actorului Leguizamo se întinde pe patru decenii, incluzând roluri memorabile în filme precum „To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar” (care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur), «Romeo + Julieta», «Summer of Sam», «Moulin Rouge», «The Pest», franciza «Ice Age» și «The Menu», printre multe altele. Creditele sale TV includ „When They See Us”, „The Power”, „Waco”, „Bloodline” și serialul de călătorie MSNBC „Leguizamo Does America”. A primit nominalizări la premiile Emmy pentru „When They See Us” și „Waco”. De asemenea, a interpretat mai multe one man show-uri pe Broadway, printre care „Freak”, „Sexaholix” și „Latin History for Morons”, obținând multiple nominalizări la premiile Tony.

Universal nu a făcut niciun comentariu. The InSneider a fost primul care a raportat vestea distribuției lui Leguizamo.