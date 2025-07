De la Salzburg la Verona, în căutarea marilor concerte de operă din acest an / Șase idei pentru un sezon turistic ”clasic” de vară

Vara aduce cu ea și marile festivaluri de operă, iar Austria și Italia adună cel puțin șase oferte de nerefuzat.

Toate sunt foarte bine văzute de către specialiști, însă nu toate sunt ieftine, notează Corriere della Sera.

Cu un sfert de milion de vizitatori care vin în orașul lui Mozart, Festivalul de la Salzburg este cel mai important eveniment cultural din Austria, cu aproximativ două sute de evenimente muzicale în zeci de locuri din oraș.

Anul acesta prezintă Macbeth de Verdi, Iulius Cezar în Egipt de Haendel și producții noi precum One Morning Turns into Eternity, Three Sisters și Hotel Metamorphosis.

Mai la nord, ca în fiecare an, Festivalul Wagner de la Bayreuth: deschidere pe 25 iulie cu Die Meistersinger von Nürnberg, dirijat de maestrul italian Daniele Gatti.

Melomanii pot ajunge și la Arena di Verona, unde spectacolele sunt deja în toi. Până pe 5 august, Nabucco este pe scenă cu Francesco Meli și Luca Salsi. La Traviata, până pe 2 august, este în regia istorică a lui Hugo De Ana, Carmen rămâne până pe 3 august cu culorile și parfumurile Sevillei în regia lui Zeffirelli și se încheie cu Aida de cristal a regizorului Stefano Poda (până pe 4 septembrie).

Sferisterio – Macerata Opera Festival se deschide pe 18 cu La Vedova Allegra (reprezentații până pe 9 august), urmată de Rigoletto.

Cea de-a 46-a ediție a Rossini Opera Pesaro Festival se deschide cu pe 10 august, cu Zelmira, o dramă pentru muzică plasată teoretic pe insula Lesbos, dar regizată aici de Calixto Bieito. Apoi L’Italiana in Algeri (din 12 august) dirijată de Dmitry Korchak și regizată de Rosetta Cucchi, născută la Pesaro;

La Festivalul Puccini de la Torre del Lago, cu scena amenajată pe malul lacului Massaciuccoli, protagonistul este prezentatorul TV Alfonso Signorini, care semnează două producții: cea de deschidere pusă în scenă pe 18 iulie, Tosca până pe 29 august, și Turandot (din 25 iulie până pe 5 august). La Bohème (din 19 iulie), va fi regizată de Ettore Scola, cu decoruri istorice de Igor Mitoraj.