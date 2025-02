Joe Gebbia, cofondatorul miliardar al Airbnb, s-ar fi alăturat Departamentului pentru eficiență guvernamentală (DOGE) condus de Elon Musk

Joe Gebbia, cofondatorul miliardar al Airbnb, s-ar fi alăturat Departamentului pentru eficiență guvernamentală (DOGE) condus de Elon Musk. Numirea lui Gebbia adaugă un alt antreprenor de profil înalt echipei, care a stârnit controverse pentru măsurile sale agresive de reducere a costurilor, scrie Newsweek.

Legăturile lui Joe Gebbia cu Elon Musk

Gebbia are legături profunde cu proiectele de afaceri ale lui Musk. În plus față de rolul său în consiliul de administrație al Tesla, el a colaborat cu Musk la diverse inițiative și investiții, consolidând viziunea lor comună de inovare bazată pe eficiență.

Intrarea lui Gebbia în DOGE marchează o schimbare semnificativă, aducând experiența sa antreprenorială într-o inițiativă guvernamentală cunoscută pentru abordarea sa radicală a reducerii costurilor. Experiența sa în domeniul modelelor de afaceri disruptive la Airbnb se aliniază viziunii lui Musk de eficientizare a operațiunilor federale. Deși responsabilitățile sale nu au fost încă dezvăluite, rapoartele indică faptul că acesta va lucra îndeaproape cu Musk la strategiile de reducere a bugetului.

De ce este important

DOGE, condus de Musk, are sarcina de a identifica și de a elimina ceea ce administrația consideră cheltuieli federale excesive. Inițiativa a recomandat deja dizolvarea unor agenții precum Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și restructurarea altor departamente. Intrarea lui Gebbia semnalează continuarea influenței sectorului privat în modelarea politicii federale.

Potrivit The Independent, Gebbia a sosit vinerea trecută la sediul Office of Personnel Management din Washington, D.C., pentru a-și începe rolul în cadrul DOGE. The New York Times a relatat că, deși responsabilitățile sale exacte rămân neclare, acesta va lucra îndeaproape cu Musk la strategiile de reducere a bugetului.

Cine sunt membrii echipei DOGE?

Echipa de conducere a DOGE include un amestec de asociați ai lui Musk, executivi din domeniul tehnologiei și consilieri politici. Printre figurile-cheie se numără Christopher Stanley, fost inginer de securitate la Twitter (în prezent X), Brad Smith, un fost funcționar al administrației Trump legat de operațiunea Warp Speed, și Steve Davis, un vechi confident al lui Musk, implicat în primele eforturi de recrutare a personalului DOGE.

Echipa include, de asemenea, un număr de tineri profesioniști din domeniul tehnologiei și foști angajați ai SpaceX, ceea ce întărește preferința lui Musk pentru angajări guvernamentale netradiționale.

Ce este de știut

Gebbia este membru al consiliului de administrație al Tesla și și-a exprimat frecvent sprijinul pentru proiectele de afaceri ale lui Musk. Poziția sa politică s-a schimbat în ultimii ani; după ce a sprijinit candidații democrați, Gebbia a anunțat luna trecută pe X că a votat republican în alegerile din 2024.

Echipa DOGE, creată printr-un ordin executiv semnat de președintele Donald Trump la 20 ianuarie, nu are nicio autoritate executivă oficială, dar servește drept organism consultativ pentru identificarea măsurilor de reducere a costurilor. Criticii susțin că influența sa se extinde dincolo de rolurile consultative tipice datorită legăturilor strânse ale lui Musk cu Trump și a influenței semnificative asupra agențiilor-cheie.

Ce spun oamenii

Șeful DOGE, Elon Musk, luni pe X: „Ceea ce face @DOGE este similar cu politicile democrate Clinton/Gore din anii 1990. Partidul democrat actual a mers atât de nebunește spre stânga încât nu mai este recunoscut!”

Kevin Thompson, expert în finanțe și fondator și CEO al 9i Capital Group, a declarat pentru Newsweek: „Unele reduceri pot deveni permanente, dar, în mod realist, mare parte din ceea ce Trump implementează poate fi anulat de următoarea administrație. Cu excepția cazului în care aceste schimbări sunt codificate în lege – ceea ce necesită aprobarea atât a Camerei Reprezentanților, cât și a Senatului – ele nu au o putere de rezistență pe termen lung. Acestea fiind spuse, mulți republicani ar putea sprijini inițiativele lui Trump, deoarece istoria a demonstrat că opoziția față de linia partidului poate avea consecințe politice.”

Ce a tăiat DOGE până acum?

De la înființarea sa, DOGE a vizat agresiv cheltuielile guvernamentale pe care le-a considerat inutile. Acesta a propus deja eliminarea USAID, reducerea Departamentului Educației și reduceri majore de personal în mai multe agenții federale.

Grupul susține că a redus sau redirecționat cheltuieli în valoare de peste 49 de miliarde de dolari prin anularea contractelor și programelor redundante, inclusiv a numeroase inițiative privind diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI).

Ce se va întâmpla în continuare

DOGE a recomandat reducerea sau eliminarea mai multor agenții federale, inclusiv National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Echipa a afirmat că va economisi aproximativ 1 miliard de dolari zilnic din cheltuielile guvernamentale prin anularea contractelor și reducerea personalului.

Cu Gebbia alăturându-se DOGE, următorii pași ai inițiativei vor implica probabil revizuiri bugetare mai aprofundate și o colaborare sporită cu sectorul privat. Cu toate acestea, având în vedere că unele dintre propunerile DOGE sunt contestate în justiție, amploarea impactului său rămâne incertă.