JD Vance spune că Elon Musk a făcut greşeli la conducerea DOGE. Miliardarul a plecat cu Trump la Mar-a-Lago şi l-a luat şi pe fiul său Lil X

Vicepreşedintele JD Vance a declarat, vineri, că Elon Musk a făcut unele greşeli la conducerea Departamentului pentru eficienţă guvernamentală, care acţionează pentru a reduce apartul federal, transmite News.ro.

„Elon însuşi a spus că uneori faci ceva, faci o greşeală, iar apoi anulezi greşeala. Sunt de acord cu greşelile”, a declarat Vance pentru NBC News în interviul realizat vineri.

„De asemenea, cred că trebuie să corectezi rapid aceste greşeli. Dar sunt, de asemenea, foarte conştient de faptul că există o mulţime de oameni buni care lucrează în guvern – o mulţime de oameni care fac o treabă foarte bună. Şi vrem să încercăm să păstrăm cât mai mult posibil din ceea ce funcţionează în guvern, eliminând în acelaşi timp ceea ce nu funcţionează”, a declarat vicepreşedintele.

Este una dintre primele dăţi când un oficial de rang înalt de la Casa Albă recunoaşte că echipa DOGE a lui Musk a făcut unele paşi greşiţi.

Cel puţin 103.452 de persoane au fost concediate de la agenţiile federale până în prezent.

Musk, cel mai bogat om din lume, s-a alăturat preşedintelui Donald Trump în călătoria de vineri seară, spre Florida, unde preşedintele îşi va petrece weekendul la proprietatea sa de la Mar-a-Lago.

Musk l-a luat pe el şi pe fiul său Lil X, pe care Trump l-a ajutat să urce la bordul elicopterului Marine One.



BREAKING: President Trump walks to Marine One to head to Mar-a-Lago on the Taxpayers dime.

This trip will cost us $3.1 million, which could be used by USAID to feed 710 starving children for a full year. pic.twitter.com/RrY4dtZGNs

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 14, 2025