Japonia denunţă lucrări de foraj gazier derulate de China într-o zonă din…

marea chinei de est, china, japonia, coreea de sud
Sursa foto: Wikipedia

Japonia denunţă lucrări de foraj gazier derulate de China într-o zonă din marea Chinei de Est disputată de cele două țări

Articole26 Aug 0 comentarii

Japonia a protestat pe lângă China după descoperirea unor platforme de foraj gazier într-o zonă disputată din Marea Chinei de Est, informează marţi Ministerul Afacerilor Externe de la Tokyo, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Potrivit acestei surse, Beijingul desfăşoară lucrări într-un perimetru unde zonele economice exclusive (ZEE) revendicate de cele două ţări se suprapun.

Tokyo acuză China că a poziţionat 21 de platforme de foraj care, deşi situate de partea chineză a frontierei maritime de facto, sunt susceptibile potrivit Japoniei să extragă gaz aflat în partea japoneză.

„Este extrem de regretabil că China urmăreşte o dezvoltare unilaterală” în acest sector, a declarat Ministerul Afacerilor Externe de la Tokyo.

Din punctul de vedere al autorităţilor nipone, limita Zonei Economice Exclusive trebuie trasată de-a lungul liniei mediane dintre cele două ţări. Însă China insistă ca frontiera să fie fixată mai aproape de Japonia, ţinând cont de platoul continental.

Tokyo „a adresat un protest puternic” ambasadei Chinei în Japonia, şi „a îndemnat cu tărie China să reia rapid negocierile privind aplicarea” unui acord bilateral din 2008 privind exploatarea resurselor în Marea Chinei de Est, a indicat ministerul.

Acest acord prevede o exploatare comună a rezervelor de gaz submarine în zonă, respectiv interdicţia pentru fiecare dintre cele două ţări să efectueze foraje independente.

Însă negocierile privind modalităţile de punere în practică a acordului au fost suspendate în 2010.

China cere de altfel să i se recunoască proprietatea asupra unui arhipelag – numit Senkaku de Japonia şi Diaoyu de Beijing – şi trimite cu regularitate nave şi avioane în regiune.

Ambiţiile Beijingului în Marea Chinei de Sud şi Marea Chinei de Sud sunt o sursă de fricţiuni cu mai multe ţări, notează AFP.

Tags: , , ,
