Italia trimite încă o navă pentru a escorta Flotila Globală Sumud care încearcă să spargă blocada impusă de Israel Fâșiei Gaza

Italia a trimis încă o navă de sprijin pentru flotila umanitară internaţională care a devenit ţinta unui atac cu dronă în timp ce încerca să livreze ajutoare în Fâşia Gaza, a anunţat joi ministrul apărării italian Guido Crosetto, potrivit agențiilor Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Flotila Globală Sumud (‘sumud’ în limba arabă înseamnă ‘perseverenţă’) foloseşte aproximativ 50 de ambarcaţiuni civile în încercarea de a sparge blocada israeliană impusă asupra enclavei palestiniene în 2007 pentru a stopa livrările ilegale de arme către mişcarea teroristă palestiniană Hamas.

Numeroşi avocaţi şi militanţi, printre care suedeză Greta Thunberg, actorul Liam Cunningham (cunoscut mai ales din serialul ‘Game of Thrones’) şi politiciana portugheză Mariana Mortagua se numără printre sutele de persoane din această flotilă.

”Am trimis deja o navă şi o alta este drum, pregătită pentru orice eventualitate”, a spus Crosetto într-un discurs ţinut în parlament.

Italia a trimis o primă fregată miercuri după ce Flotila Globală Sumud (GSF) a anunţat că fusese ţinta dronelor care au aruncat grenade sonice şi pulberi iritante, în apele internaţionale la 30 de mile nautice (circa 56 de kilometri) de insula greacă Gavdos. GSF a acuzat Israelul pentru acest atac.

La rândul său, Spania a decis miercuri să trimită un vas militar pentru a proteja flotila umanitară internaţională.

Guido Crosetto a avertizat activiştii din flotilă, cerându-le să accepte propunerea italiană de a preda ajutorul şi de a permite distribuirea acestuia în Gaza de către Biserica Catolică locală. ”Nu putem garanta siguranţa cetăţenilor noştri dacă ei intră în apele teritoriale ale altor ţări”, a subliniat ministrul italian.

GSF a declarat joi dimineaţă că vasele sale navighează cu viteză redusă în apele teritoriale greceşti şi că se vor îndrepta spre apele internaţionale ”ulterior în cursul zilei”.

În cei 15 ani de la impunerea blocadei asupra Fâşiei Gaza, Israelul a anihilat numeroase tentative, printre care una în 2010 în care nouă activişti turci au fost ucişi de forţele speciale israeliene. În luna iunie a acestui an, forţele navale israeliene au arestat un iaht sub pavilion britanic ce o transporta pe Greta Thunberg şi pe alţi activişti spre Gaza.

Blocada a rămas în vigoare pe parcursul conflictelor, inclusiv al războiului actual din Fâşia Gaza, declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 65.419 de persoane (din care 12.823 după data de 18 martie acest an) şi alte 167.160 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.