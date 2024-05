Israelul consideră „foarte dezamăgitoare” amenințarea lui Biden de a opri livrările de arme

Ambasadorul Israelului la ONU a declarat joi că amenințarea recentă a președintelui american Joe Biden de a opri livrarea anumitor arme și muniții către Israel în cazul unei ofensive majore la Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, a fost “dificil de auzit și foarte dezamăgitoare”, potrivit agenției AFP.

„Este o declarație foarte dură și dezamăgitoare din partea unui președinte căruia îi suntem recunoscători încă de la începutul războiului”, a declarat Gilad Erdan la radioul public israelian.

„Este destul de clar că orice presiune asupra Israelului, orice restricție impusă, chiar și de către aliați apropiați preocupați de interesele noastre, este interpretată de inamicii noștri” și „le dă speranțe”, a adăugat el.

Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri că este pregătit să oprească furnizarea anumitor arme către Israel în cazul unei ofensive majore la Rafah, punând pentru prima dată în mod public condiţii privind sprijinul american pentru aliatul său, transmite News.ro.

„Dacă vor intra în Rafah, nu le voi da armele care au fost întotdeauna folosite (…) împotriva oraşelor”, a declarat el într-un interviu acordat CNN.

„Nu vom livra armele şi obuzele de artilerie care au fost folosite până acum”, a adăugat el, referindu-se la bombele folosite de Israel de la începutul războiului din Gaza ca represalii la atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie.

Secretarul Apărării, Lloyd Austin, a declarat, tot miercuri, în fața senatorilor că SUA a pus pe pauză un transport de bombe către Israel din cauza îngrijorărilor Washingtonului privind o invazie iminentă a Rafah, dar a subliniat că nu a fost luată o decizie finală,

În cadrul unei declarații la sediul Guvernului, SUA șeful Pentagonului a susținut că angajamentul administrației Biden față de securitatea israeliană este în continuare „de fier”, în ciuda acestei amânări.

„Vom continua să facem ceea ce este necesar pentru a ne asigura că Israelul are mijloacele necesare pentru a se apăra”, a declarat Austin în fața subcomitetului de apărare al Comisiei din Senat. „Dar, acestea fiind spuse, în prezent revizuim unele transporturi de asistență de securitate pe termen scurt în contextul evenimentelor în desfășurare de la Rafah.” „Nu am luat nicio decizie”, a adăugat Austin. „Am făcut o pauză în timp ce am reevaluat o parte din asistența de securitate pe care o oferim”.

Administrația Biden a declarat marți că a frânat transportul de bombe de 2.000 și 500 de kilograme către Israel. Întârzierea a fost menită să trimită un mesaj Israelului, care pare pregătit să invadeze Rafah, unde se adăpostesc în prezent peste un milion de palestinieni.

„Cred că am fost, de asemenea, foarte clari cu privire la pașii pe care am dori să îi vedem luați de Israel pentru a ține cont, pentru a avea grijă de acești civili înainte de a avea loc o luptă majoră”, a adăugat el. „Cu siguranță am dori să nu avem parte de lupte majore în Rafah. Dar, cu siguranță, accentul nostru se pune pe asigurarea protecției civililor.”

Președintele Joe Biden a fost supus unor presiuni din partea unor colegi democrați pentru a influența asistența militară acordată Israelului pentru a ține în frâu operațiunea sa militară din Gaza. Dar această mișcare a atras o condamnare rapidă din partea republicanilor de la Capitoliu, care au susținut că SUA contrazic voința Congresului, după ce legislatorii au aprobat o finanțare de peste 14 miliarde de dolari pentru a ajuta Israelul în lupta sa împotriva Hamas.

Austin a subliniat că transportul nu are legătură cu ultima tranșă de finanțare aprobată luna trecută de Congres. Dar, cu toate acestea, el s-a confruntat cu întrebări legate de faptul că întârzierea transportului de arme trimite un semnal greșit în Orientul Mijlociu.