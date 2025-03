Israelul anunță că a eliminat un lider al unității militare de elită a Hezbollah, forța al-Radwan

Armata israeliană a anunțat marți că a ucis în sudul Libanului un bărbat pe care l-a prezentat drept un lider al forței al-Radwan, unitatea militară de elită a Hezbollah. Forțele aeriene „l-au lovit și eliminat [marți] pe teroristul Khodr Said Hashem în regiunea Qana”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene, în pofida încetării focului între Israel și Hezbollahul libanez în vigoare de la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Le Figaro.

Armata israeliană susține că Hashem a comandat unitatea navală a forței al-Radwan și că „activitățile sale au reprezentat o amenințare la adresa statului Israel și au constituit o încălcare flagrantă” a termenilor de încetare a focului. Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului la 8 octombrie 2023, susținând că acționează în sprijinul mișcării islamiste palestiniene Hamas în urma atacului său sângeros asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

#BREAKING: The IDF has confirmed that it has eliminated Khadir Sa’id Hashem who served as the Commander of the Naval Unit in Hezbollah’s Radwan Forces. pic.twitter.com/auZ5K27kFM

— Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) March 4, 2025