Sursa foto: Photo 511688 © Paul Cowan | Dreamstime.com

Iranul arestează 20 de presupuși spioni Mossad / Execuțiile iranienilor condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ după războiul de 12 zile

Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane pe care le acuză că sunt agenți ai serviciului secret israelian Mossad, a anunțat sâmbătă justiția, avertizând că acestea nu vor beneficia de clemență și vor fi date ca exemplu, transmite The Jerusalem Post.

Miercuri, Iranul l-a executat pe Rouzbeh Vadi, un om de știință în domeniul nuclear condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului și pentru transmiterea de informații despre un alt om de știință ucis în iunie, în timpul atacurilor aeriene israeliene asupra Iranului, a relatat presa de stat.

Purtătorul de cuvânt al justiției, Asghar Jahangiri, a declarat sâmbătă reporterilor din Teheran că acuzațiile împotriva unora dintre cei 20 de suspecți arestați au fost retrase și că aceștia au fost eliberați. El nu a precizat numărul acestora.

„Justiția nu va arăta clemență față de spioni și agenți ai regimului sionist și, prin hotărâri ferme, îi va face pe toți un exemplu”, a declarat Jahangiri, potrivit presei iraniene.

El a spus că toate detaliile vor fi făcute publice odată ce anchetele vor fi finalizate.

Iranul îi execută pe cei acuzați de spionaj în favoarea Israelului

Execuțiile iranienilor condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ în acest an, cel puțin opt condamnări la moarte fiind executate în ultimele luni.

Israelul a efectuat 12 zile de atacuri aeriene asupra Iranului în iunie, vizând generali de rang înalt, oameni de știință în domeniul nuclear, instalații nucleare, precum și cartiere rezidențiale. Iranul a răspuns cu rafale de rachete și drone asupra Israelului.

Grupul pentru drepturile omului HRANA a raportat 1.190 de morți iranieni în timpul celor 12 zile de atacuri israeliene, inclusiv 436 de civili și 435 de membri ai personalului de securitate. Israelul a declarat că 28 de persoane au fost ucise în atacurile de represalii ale Iranului.

Tags:
