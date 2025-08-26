G4Media.ro
Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor…

Panou solar și stâlp de înaltă tensiune în lumina soarelui. Concept de energie curată
FOTO: Panou solar și stâlp de înaltă tensiune în lumina soarelui. Concept de energie curată/ Sursa: Dreamstime.com

Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump (Bloomberg)

Articole26 Aug 0 comentarii

Investiţiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA s-au prăbuşit în acest an, în condiţiile în care dezvoltatorii au răspuns la modificarea politicilor Casei Albe vizând acest sector, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Potrivit unui raport public marţi de BloombergNEF, în primele şase luni ale acestui an, investiţiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA au scăzut cu 20,5 miliarde dolari, sau 36%, faţă de a doua jumătate a anului trecut. De asemenea, angajamentele de investiţii în proiecte din domeniul energiei eoliene şi fotovoltaice au scăzut cu 18% în ritm anual. Pe lângă schimbarea politicilor Casei Albe, incertitudinea cu privire la tarifele lui Donald Trump au contribuit şi ele la această scădere, susţin analiştii de la BloombergNEF.

Instalaţiile fotovoltaice şi eoliene au devenit cea mai importantă sursă pentru producţia de energie regenerabilă în SUA, însă creşterea lor s-a bazat puternic pe subvenţiile guvernamentale. Aceste subvenţii au suferit o reducere dramatică în legea cu privire la taxe şi cheltuieli promovată de Trump în luna iulie.

Încetinirea investiţiilor în regenerabile vine într-un moment în care cererea de electricitate a explodat, ca urmare a cererii venite din partea centrelor de date şi electrificării sectorului industrial.

„Începem să vedem cu adevărat care este impactul noii realităţii din SUA asupra încrederii investitorilor”, spune Meredith Annex, analist la BloombergNEF.

Dispreţul lui Trump faţă de energia eoliană a majorat riscurile de investiţii şi a împiedicat orice noi proiecte offshore să obţină finanţare în acest an, susţin autorii raportului. Investiţiile în energia eoliană au scăzut cu 67% în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceiaşi perioadă din 2024. Cheltuielile pentru proiecte onshore au scăzut cu 80% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu a doua jumătate a anului trecut.

În paralel, investitorii ar putea să redirecţioneze capitalul spre pieţe mai favorabile, cum este Uniunea Europeană, unde investiţiile în regenerabile au crescut cu aproape 30 de miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an, susţin analiştii de la BloombergNEF.

