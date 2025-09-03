Întâlnirea dictatorilor: Trump a transmis că Xi Jinping conspiră împotriva SUA cu Vladimir Putin şi Kim Jong Un, la întâlnirea acestora de la Beijing

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, notează AFP, citată de Agerpres.

„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare”, a scris preşedintele Statelor Unite pe reţeaua sa Truth Social.

„Vă rog să le transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.