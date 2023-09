Institutul pentru Studiul Războiului: Situația lui Sokolov, comandantul flotei rusești din Marea Neagră, „rămâne neclară”/ Ucraina a anunțat că a fost ucis, Rusia a publicat un video în care apărea

Grupul de reflecție american Institute for the Study of War afirmă că rămâne „neclar” dacă comandantul flotei rusești din Marea Neagră, Viktor Sokolov, a fost sau nu ucis, transmite The Guardian.

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini care îl arată pe Sokolov participând la o reuniune a consiliului de apărare prin apel video, la o zi după ce Ucraina a afirmat că Sokolov a fost ucis într-un atac asupra sediului central al flotei rusești din Marea Neagră din Sevastopol.

Suspilne, radiodifuzorul de stat ucrainean, a relatat că forțele speciale ucrainene „clarifică în prezent informațiile privind posibila moarte” a lui Sokolov.

„ISW nu este pregătit în acest moment să facă o evaluare cu privire la autenticitatea imaginilor filmate de către Ministerul rus al Apărării cu Sokolov sau cu privire la statutul lui Sokolov pe Pământ”, a precizat institutul.